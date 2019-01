Annuncio

Tra i tanti rumors che riguardano l'Inter, due avrebbero i canoni della 'quasi ufficialità'. Il giornalista esperto di Calciomercato, Gianluca Di Marzio, aveva già lanciato l'indiscrezione secondo la quale la società nerazzurra era in trattativa avanzata per assicurarsi le prestazioni di Cédric Soares. Il terzino destro portoghese dovrebbe arrivare in prestito oneroso, l'Inter pagherà subito un milione di euro al Southampton con diritto di riscatto fissato ad 11. La dirigenza interista ha dunque trovato il modo di risolvere una delle incognite di questa stagione, il 'vuoto' lasciato dalla partenza di Joao Cancelo (beffardamente acquistato dalla Juventus dopo che l'Inter aveva rinunciato al riscatto, ndr) che si pensava colmato con l'arrivo di Vrsaljko.

Ma le condizioni fisiche del nazionale croato, più spesso in infermeria che in campo, hanno spinto alla contromossa. Di Marzio però non si è fermato a Soares, evidenziando un'altra operazione in fase avanzata che dovrebbe concretizzarsi la prossima estate: l'arrivo a parametro zero di Diego Godin [VIDEO] che avrebbe già svolto le visite mediche con l'Inter.

Blitz inglese

Una trattativa-lampo quella che avrebbe permesso a Beppe Marotta di strappare il 'si' di Cédric Soares, condotta con il Southampton che avrebbe accettato il prestito oneroso con diritto di riscatto. "Sarà un giocatore dell'Inter - ha sottolineato Di Marzio a 'Calciomercato - L'Originale" in onda su Sky - ed arriverà a breve per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto". Classe 1991, Cedric milita nel club inglese dal 2015, ma è un prodotto del fiorente vivaio dello Sporting Lisbona. Nazionale del Portogallo, ha vinto il titolo europeo nel 2016 giocando titolare tutte le partite dagli ottavi di finale in poi, compresa la finalissima contro la Francia, così come è stato titolare ai Mondiali di Russia dello scorso anno.

Si chiude per Godin

Ma l'arrivo del difensore esterno lusitano non è l'unica novità in casa Inter.

Avrebbe finalmente concretezza la trattativa, già nota [VIDEO], che la prossima stagione dovrebbe portare a parametro zero dall'Atletico Madrid l'esperto difensore centrale Diego Godin. Secondo quanto riferito da Di Marzio su Sky, infatti, l'uruguaiano avrebbe già sostenuto le visite mediche con l'Inter. "Si tratta delle visite propedeutiche per firmare il contratto, a noi risulta che Godin le abbia già svolte".