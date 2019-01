Annuncio

Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero volerà oggi per Gedda (Arabia Saudita), dove il 16 affronterà il Milan nella finale di Supercoppa Italiana.

La dirigenza della Juventus, [VIDEO] però, sta lavorando con grande attenzione sul mercato ed è molto vicina all'acquisto di Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista che milita nelle fila dell'Arsenal. Fabio Paratici avrebbe trovato l'accordo con il giocatore gallese, sulla base di un contratto di cinque anni da sette milioni di euro a stagione.

L'Arsenal potrebbe abbassare le richieste per Ramsey in questa sessione di calciomercato invernale, dunque il suo arrivo potrebbe essere anticipato. Intanto, la Juventus sta lavorando anche per portare a Torino pure Isco, talentuoso fantasista di proprietà del Real Madrid.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, vicino il colpo Isco per giugno

Come riportano i media spagnoli, Isco avrebbe ormai rotto con il tecnico del Real Madrid, Santiago Solari. Il fantasista iberico, infatti, non è entrato in campo neanche nell'ultima sfida di Liga contro il Betis Siviglia, nonostante l'emergenza a centrocampo. Il ventiseienne ex Malaga è rimasto a guardare i suoi compagni, che si sono imposti faticosamente per due a uno, grazie al gol decisivo di Ceballos, siglato a due minuti dal termine. La Juventus segue con grande attenzione la situazione relativa al forte giocatore del Real Madrid e della nazionale spagnola ed è pronta ad intervenire. Come scrive il noto quotidiano torinese "Tuttosport", la Juventus avrebbe già avuto dei contatti con l'entourage di Isco.

vero e proprio pallino del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che lo segue da tre anni. La Juventus, [VIDEO] però, dovrà fare molta attenzione alla concorrenza del Manchester City. Isco è infatti molto apprezzato anche dal tecnico dei "Citizens" Pep Guardiola. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Non si esclude, inoltre, un improvviso arrivo a gennaio, vista la situazione con Santiago Solari. Un altro obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo è Paul Pogba, certamente uno dei migliori calciatori in circolazione nel suo ruolo. Dopo l'esonero di Mourinho, però, il centrocampista francese sembra essere rinato, dunque le sue probabilità di permanenza in Premier si sono alzate notevolmente.