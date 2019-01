Annuncio

Uno dei protagonisti della primissima parte della stagione della Juventus è stato Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero è stato uno degli uomini decisivi nella sfida vinta contro il Chievo e questo gol gli aveva consentito di scalare le gerarchie di Massimiliano Allegri. Federico Bernardeschi si era guadagnato la maglia da titolare nel tridente con Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. Poi però un infortunio accusato in Nazionale lo ha bloccato e ha avuto una serie di acciacchi che gli hanno impedito di essere a disposizione del tecnico livornese.

Prima della pausa il ragazzo classe '94 è tornato a pieno regime e con la Sampdoria ha giocato anche uno spezzone di partita.

Da sabato, in Coppa Italia, Federico Bernardeschi potrebbe avere [VIDEO] una nuova chance di mettersi in mostra e di poter aiutare la squadra bianconera nel corso della seconda parte di stagione.

Oggi, il numero 33 bianconero ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando diversi argomenti e soprattutto si è soffermato sulle partite contro il Bologna e contro il Milan. Bernardeschi ha spiegato che la Juve vuole vincere in entrambe le competizioni.

Federico Bernardeschi parla della Coppa Italia

Sabato per la Juventus ci sarà il primo impegno dell'anno. Infatti, la squadra di Massimiliano Allegri è attesa allo stadio Dall'Ara per giocare contro il Bologna. Il match contro i rossoblu sarà valido per gli ottavi di finale di Tim Cup, Federico Bernardeschi, a pochi giorni da questo match, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport come sta la squadra bianconera: "Molto bene - ha detto il numero 33 bianconero - e devo dire che ora ci aspettano subito due partite decisive: la Coppa Italia e la Supercoppa".

Il giocatore juventino ha specificato che la Juventus, sia contro il Bologna che contro il Milan, dovrà avere il giusto atteggiamento: "Dobbiamo subito affrontarle nel modo giusto - ha spiegato Bernardeschi - per riuscire a portare a casa i quarti di finale e poi di vincere la Supercoppa". Dunque la Vecchia Signora è pronta per queste sfide come ha sottolineato Bernardeschi: "Le affrontiamo sicuramente nel migliore dei modi".

La carica di Bernardeschi verso la Supercoppa

La Juve dopo la partita contro il Bologna tornerà a Torino dove vi rimarrà fino a lunedì giorno in cui la squadra partirà per Gedda. Il clima tra l'Italia e l'Arabia Saudita sarà molto diverso. Ma questo sbalzo climatico non preoccupa Federico Bernardeschi che ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente sarà un bello sbalzo climatico - ha detto il giocatore della Juve - però credo che saremo pronti ad affrontare anche questo". Infatti, stando a quanto ha affermato il numero 33 bianconero, la cosa fondamentale nella sfida contro il Milan sarà l'approccio che avrà la squadra di Allegri: "L'importante sarà affrontare e approcciare la partita nel modo giusto indipendentemente dal clima".

Bernardeschi ha anche spiegato che le partite contro Bologna e Milan saranno molto diverse fra loro: "Sono due partite, secondo me, completamente diverse". Una cosa però, stando a quanto dichiarato dal calciatore classe '94, accomuna i prossimi impegni della Juventus: "Anche se queste due partite accomunano un grande obiettivo della Juventus [VIDEO] che è quello di vincere le due competizioni. Quindi - ha concluso Federico Bernardeschi - le affrontiamo in maniera molto seria e dobbiamo vincerle"