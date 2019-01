Advertisement

Il calciomercato di gennaio [VIDEO] interessa molto da vicino anche gli appassionati di Fantacalcio, che osservano i movimenti delle venti squadre di Serie A. A fine mese ci sarà per molti l'asta di riparazione e ci sarà dunque l'occasione di potenziale o ritoccare la propria rosa con i nuovi volti del nostro campionato. E' sempre bene dunque tenersi aggiornati sui trasferimenti, anche se da qui fino al 31 gennaio tanti giocatori sembrano destinati a cambiare casacca.

Il nuovo giocatore del Milan Paquetà potrebbe essere un ottimo acquisto per gli amanti del Fantacalcio

Al 7 gennaio sono ancora pochi i trasferimenti ufficiali resi noti attraverso le pagine del sito internet della Lega di Serie A.

Ma ci sono alcuni elementi che bisogna iniziare ad appuntarsi in vista dell'asta. Uno di questi è sicuramente il giovane talento brasiliano Paquetà, nuovo giocatore del Milan, arrivato in questa sessione di calciomercato dal Flamengo.

In tanti pronosticano un futuro roseo per lui, al Fantacalcio però sarà bene andarci cauti. Il talento brasiliano potrebbe avere bisogno di qualche settimana per ambientarsi al meglio in serie A. E poi bisognerà anche capire la sua vera collocazione tattica.

Ritornano in Seria A anche gli attaccanti Muriel e Sansone: buone pedine per comprarli all'asta del Fantacalcio

Si va invece sul sicuro con Muriel, giocatore che la Fiorentina [VIDEO] ha riportato in Italia dopo l'esperienza al Siviglia. L'attaccante colombiano potrebbe portare tanti bonus a chi lo prenderà all'asta. E' un giocatore che ha già segnato tanti gol in Serie A in passato, conosce bene il campionato e ha talento da vendere. Resta da capire se Pioli nella sua Fiorentina lo schiererà come perno centrale al posto di Simeone oppure se lo utilizzerà come esterno offensivo.

In ogni caso un giocatore da prendere a occhi chiusi.

L'attaccante Sadiq è tornato alla Roma dopo l'esperienza ai Rangers ma probabilmente andrà a giocare in Serie B al Perugia. E' invece consigliabile guardare in casa Bologna, visto che i rossoblù hanno già messo a segno due colpi. E' ufficiale infatti l'approdo alla corte di Pippo Inzaghi di Nicola Sansone e di Roberto Soriano. Il primo arriva dagli spagnoli del Villarreal ed è un attaccante. Può giocare da esterno in un tridente ma anche come seconda punta, in più è molto abile nel tiro e nei calci piazzati. Soriano, anche lui di proprietà del Villarreal, ha iniziato la stagione nel Torino ma in granata non è riuscito a lasciare il segno. Ora per lui una nuova opportunità al Bologna. Sia Sansone che Soriano dovrebbero essere titolari fissi in rossoblù, per cui un loro ingaggio all'asta di riparazione del Fantacalcio è altamente consigliato.