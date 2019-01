Annuncio

Annuncio

La Juventus continua a vincere demolendo il Chievo per 3 a 0 nonostante il rigore di Cristiano Ronaldo parato da Sorrentino. [VIDEO] Una stagione iniziata davvero alla grande per i bianconeri e Cr7 che mantiene ancora, seppur a pari merito, il titolo di capocannoniere.

E' proprio il fuoriclasse portoghese il protagonista di questa sfortunata vicenda. Il calciatore, durante il riscaldamento di rito prima del match contro il Chievo Verona, calciando verso la porta ha colpito in pieno volto una tifosa seduta tra il pubblico.

Nulla di grave fortunatamente: la pallonata le ha rotto gli occhiali e le ha procurato una micro-frattura al setto nasale.

"Adesso mi aspetto che mi inviti a cena."

L'ha presa con molta e sana ironia la sfortunata tifosa juventina.

Advertisement

E' stata proprio lei a denunciare l'accaduto postando sul suo profilo Facebook un selfie che la ritraeva già medicata e tutto sommato sorridente. "E' il mio idolo, ma adesso mi aspetto che mi inviti almeno a cena." Queste le parole della tifosa colpita da Cristiano Ronaldo, "ringrazio inoltre tutti gli amici presenti in curva." C'è infatti da segnalare anche il pronto intervento degli addetti ai soccorsi presenti allo Stadium che hanno repentinamente soccorso la donna in Curva Sud.

Come si suol dire, tutto è bene ciò che finisce bene; l'animo dell'allegra tifosa juventina ha spento sul nascere possibili critiche e chiacchiere da bar, oramai troppo abituali in questo sport. In passato un evento simile: Cristiano Ronaldo colpì un bambino durante il riscaldamento prima di un derby di Madrid in Champions.

Advertisement

In quel caso l'attaccante si precipitò subito incontro al bambino regalando allo sfortunato la "camiceta dei blancos".

CR7 vittima del Blue Monday

Secondo numerose teorie, la settimana in corso è la più triste e sfortunata dell'anno; credenze popolari, trovate di marketing, supposizioni o fantasie. Eppure per Cristiano non è iniziata nel migliore dei modi; oltre l'evento anche un po' umoristico di cui sopra, si segnalano anche l'errore dal dischetto nella stessa serata e la mattinata seguente passata a Madrid con la conferma dell'obbligo di pagamento di quasi 19 milioni di euro [VIDEO]. Con il suo classico stile CR7 ci scherza su, sorridente in ogni occasione, felice dell'avvio sprint della Juve in tutte le competizioni in cui è impegnata la squadra torinese e sereno in ogni foto pubblicata sui social da lui stesso o dalla moglie Georgina.