La sessione invernale del calciomercato [VIDEO] della Serie A chiude il 31 gennaio: c'è ancora tempo per mettere a segno qualche colpo e rimescolare le carte di un torneo che vede nella Juventus una specie di ''dittatore'', ma i movimenti di Calciomercato sono ad ampio respiro e guardano già all'estate. I bianconeri non perdono un colpo e vengono dal rotondo 3-0 col Chievo. L'Inter invece ha faticato con la bestia nera Sassuolo, finendo per pareggiare 0-0 rischiando anche di venire beffata nel finale.

Servono rinforzi per blindare la zona Champions dal ritorno prepotente di Milan e Roma.

Il rinnovo per Icardi salvo sorprese si farà, Il caso Zaniolo

L'abile manager Wanda Nara, moglie di Maurito Icardi, ha saputo giocare bene le sue carte in queste settimane, per arrivare a un sensibile ritocco del compenso del bomber argentino.

Icardi è una pedina fondamentale per Spalletti, l'uomo in più. Eppure neanche lui è riuscito a evitare la retrocessione in Europa League quest'anno, a conferma che la squadra ha degli squilibri da correggere. In queste ore abbiamo assistito ad un'accelerata nelle trattative di calciomercato: Icardi dovrebbe restare a Milano e dovrebbe guadagnare 7 milioni a stagione. Se il contratto sarà firmato dalle parti, la clausola rescissoria dovrebbe essere fissata a 180 milioni di euro. Attualmente ne guadagnava 4,5 a stagione, ma va tenuto conto che l'attaccante piace a molti top club, a partire dal Real, che ha sempre grande fascino. In casa Inter tiene banco anche il caso Nicolò Zaniolo, l'uomo del momento in Serie A e soprattutto il volto nuovo. Con due reti in campionato di pregevole fattura Zaniolo, figlio d'arte, sta conquistando la fiducia della tifoseria romanista e non solo.E' arrivato a Roma nella trattativa Nainggolan, valutato 4,5 milioni: ora ne vale almeno 20.

Sono molti a chiedersi come abbia fatto la dirigenza a lasciarsi sfuggire un talento così cristallino, anche perché il ragazzo, alto 1,90, ha doti fisiche evidenti.

I nomi nuovi del calciomercato dell'Inter

Il ds Marotta pensa in grande: per accorciare le distanze dalla Juve bisogna rinforzare la squadra con pezzi da novanta. Ecco dunque montare l'interesse per Modric (doveva arrivare già lo scorso anno), Kroos (valore 80 milioni, scadenza col Real 2022), Isco (vale ben 100 milioni ma non ha legato con mister Solari), Kovacic (di proprietà del Real, è in prestito al Chelsea, con scadenza a giugno). Il suo valore è intorno a 40 milioni e a Milano ha già giocato, dunque conosce l'ambiente. Per rafforzare la squadra e competere con la corazzata Juventus i nomi di Marotta sono questi. Se, come e quando arriveranno, resta da capire. Nelle prossime settimane ne sapremo di più. Intanto i rivali del Milan, oltre al giovane talento brasiliano Paqueta', hanno preso dal Genoa il polacco Piatek [VIDEO] per rilevare Higuain, passato al Chelsea.