La Juventus è dotata della cosiddetta "panchina lunga", per cui alcuni di coloro i quali sono considerati riserve, seppur di lusso, sono stati impiegati pochissimo nella prima parte della stagione. Uno dei giocatori più insoddisfatti è sicuramente Medhi Benatia, il quale annovera soltanto sei presenze. Troppo poco spazio per il calciatore, che aspira a un ruolo da protagonista, anche se a dire il vero le esigue partecipazioni non dipendono soltanto da scelte tecniche, ma anche da i ripetuti infortuni che l'hanno colpito.

Ad esempio, nell'ottavo di Coppa Italia contro il Bologna doveva scendere in campo dal fischio di inizio ed invece si è fermato in allenamento [VIDEO]. A novembre, il calciatore in un'intervista aveva manifestato l'intenzione di lasciare Torino a gennaio e ad oggi, nonostante l'opera di convincimento di Paratici, il difensore sembra ancora più determinato a divorziare.

L'entourage dell'ex Bayern Monaco oggi sarà a Torino per incontrare il Chief Football Officer con lo scopo di accontentare il loro assistito, tentato dalla corte araba dell'Al-Ittihad, ma anche cercato dall'Arsenal e dal Fulham, oltre che da alcuni club della Ligue 1.

Le possibili alternative a Benatia

La dirigenza della Continassa, durante il mese, ha espresso la volontà di rinviare gli addii a fine stagione, ma non costringerà nessuno a rimanere. Secondo quanto riporta TuttoSport, ci sono buone probabilità che Benatia lasci la "Vecchia Signora" e se ciò si verificasse Fabio Paratici, con Andrea Barzagli ai box, dovrebbe ricorrere sul mercato, nella speranza di trovare una soluzione, visto che la sessione invernale è ormai al tramonto. Assodato che in estate la difesa subirà un fisiologico ricambio generazionale, i dirigenti hanno già sondato il terreno ed hanno visto in Matthijs de Ligt il difensore giusto, ma quest'ultimo non intende lasciare l'Ajax in inverno perché vuole aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il diciannovenne, capitano della società olandese, comunque ha un costo elevato che si aggira tra i 60-70 milioni di euro, cifra che ormai dopo il colpo di Cristiano Ronaldo, non spaventa Madama.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe perfezionato con il Genoa la prenotazione per giugno di Cristian Romero. Un trasferimento anticipato del centrale argentino, in questo momento, appare impossibile ed allora si dovrà cercare un prestito di lusso o una soluzione low cost [VIDEO]. Al vaglio del direttore sportivo c'è la pista che porta ad Andreas Christensen del Chelsea.