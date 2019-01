Annuncio

Questa mattina l'indiscrezione rilanciata da “Il Tempo” ha fatto il giro del web. Il quotidiano ha pubblicato la foto di un biglietto lasciato da Fabio Paratici in un ristorante di Milano. Sul foglio c’erano appuntati i nomi di Zaniolo, Chiesa, Romero, Tonali e Milinkovic Savic. Ovviamente si pensava che questi potessero essere degli obiettivi di mercato [VIDEO] della Juventus. Nel pomeriggio, però, Sky Sport, ha fatto chiarezza e ha spiegato che il biglietto rinvenuto a Milano era realmente di Fabio Paratici, ma ciò che c’era scritto non aveva nessuna valenza in termini di trattative.

Il dirigente bianconero si trovava a pranzo presso il ristorante 'Bulgari' con gli intermediari della trattativa per l'operazione Sturaro-Genoa. Sul foglio oltretutto ci sono i nomi di altri giocatori oltre a quelli citati e questi sarebbero idee di mercato per la società ligure: Demiral, Sagnan, Zurkowski, Szoboszlai, Zennaro.

Gli altri nomitavi sono probabilmente scritti con un pennarello o 'ripassati' a penna e si tratta di giocatori che in queste settimane sono stati accostati in qualche modo al club campione d'Italia. Tra questi, appunto, Romero, Tonali, Zaniolo e Chiesa. Oltretutto non possiamo neanche escludere che siano stati aggiunti in seguito e non da Paratici.

Savic è quello dell'Atletico Madrid

Tra i nomi che hanno destato più rumore c'è quello di Savic, ma non si tratta del centrocampista della Lazio [VIDEO] bensì di Stefan Savic, difensore dell'Atletico Madrid.

Il procuratore del giocatore montenegrino è Fali Ramadani, lo stesso che cura gli interessi di Pjanic che recentemente avrebbe incontrato Fabio Paratici. In tal caso Savic poteva realmente essere un obiettivo bianconero visto che la Juve stava cercando un difensore in vista della partenza di Benatia.

Caceres ha sostenuto le visite mediche

Medhi Benatia, come noto, lascerà la Juventus. L'ex Bayern è in procinto di andare in Qatar, ha accettato infatti l’offerta dell’Al Duhail. Per sostituire il difensore franco-marocchino, il club piemontese ha pensato ad una vecchia conoscenza dei tifosi. A breve, infatti, sarà ufficializzato il ritorno alla vecchia signora di Martin Caceres che ha già sostenuto le visite mediche. Il nazionale uruguaiano è stato in forza alla Juve dal gennaio del 2012 fino alla stagione 2015/2016. Successivamente svincolato, ha militato in Inghilterra nel Southampton e, successivamente, con Verona e Lazio prima di far ritorno nella squadra dove ha vinto 5 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane.