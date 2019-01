Annuncio

Sabato 26 gennaio si disputerà la partita della 21esima giornata di Serie A: Milan-Napoli. I rossoneri di Gattuso provengono dalla vittoria contro il Genoa, mentre gli azzurri di Ancelotti da quella in casa contro la Lazio. Il match si disputerà allo stadio San Siro di Milano alle ore 20.30. Per poter assistere allo scontro sarà necessario avere un abbonamento a DAZN, in modo da seguire la diretta da smart tv oppure in streaming da tablet o smartphone.

Dove vedere Milan-Napoli in streaming

L’anticipo di sabato sera, 26 gennaio, tra Milan e Napoli avrà inizio alle ore 20.30.

Per coloro che non avranno la possibilità di seguire le proprie squadre del cuore direttamente dagli spalti, ci sono diverse opzioni per vedere la partita. Innanzitutto, il match sarà visibile su DAZN, pertanto, sarà necessario disporre di un abbonamento con tale piattaforma per poter seguire la diretta mediante televisore [VIDEO]: l’importante che sia smart tv, oppure da smartphone o tablet, in quel caso basterà disporre di una connessione a internet.

Probabili formazioni Milan-Napoli: non c'è più Higuain

In merito alle formazioni di questo big-match di Serie A, è importante tenere presente che il Milan dovrà fare fronte all'addio di Gonzalo Higuain, il quale è passato al Chelsea. Quest’ultimo, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, dovrebbe essere sostituito da Piatek. Molto probabile, inoltre, è la presenza di Romagnoli e Calabria in difesa sin dal primo minuto. Nel 4-3-3 di Gattuso sarà dato spazio a Donnarumma in porta. Anche Conti, dopo l’ottima performance contro il Genoa, potrebbe avere la possibilità di scendere in campo dal primo minuto. L’attacco a tre punte, invece sarà costituito da Suso, Cutrone, Borini.

Ancelotti, invece, potrebbe optare per un 4-4-2 puntando sui grandi ritorni di Allan, Insigne e Koulibaly. Di conseguenza, la difesa gioverà sicuramente del ritorno del senegalese.

A centrocampo, invece Albiol e Hamsik, ben piazzati, con Callejon e Ruiz, faranno da spalla all’attacco che, per il momento prevede un sicuro Insigne. Ballottaggio, invece, tra Milik e Mertens dove il bomber polacco è leggermente favorito sul folletto belga.

Pronostici calcio: Napoli favorito

Infine, per quanto riguardano i pronostici, il Napoli appare favorito con la quota della vittoria a 2.00. Un eventuale trionfo rossonero, invece, è offerto a 3.75 volte la posta mentre il pareggio si trova a quota 3.50. Si tratta di un evento assolutamente imperdibile. Il Napoli non potrà permettersi una sconfitta [VIDEO] per non perdere troppo terreno dalla capolista Juventus. Il Milan, però, è del tutto intenzionato a vincere. Si prevede una partita ricca di gol, molto interessante è la quota dell'over 2.50 che è pagata a 1.90 volte la posta.