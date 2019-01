Annuncio

In casa Inter potrebbe esserci presto una nuova rivoluzione societaria. Si è parlato a lungo della cessione del trentuno per cento del pacchetto societario detenuto dall'ormai ex presidente Erick Thohir. Qualche mese fa sembrava potesse essere Suning ad acquistarlo assumendo il pieno controllo del club nerazzurro. Negli ultimi giorni, però, sembrano esserci importanti novità visto che dovrebbe essere un fondo di Hong Kong ad acquisire le quote del tycoon indonesiano per una cifra complessiva intorno ai centocinquanta milioni di euro.

Si appresta a terminare l'avventura meneghina di Thohir, iniziata nel 2013, ma è sbagliato pensare che dietro questa operazione non ci sia la regia del colosso di Nanchino che aveva una prelazione sulle quote.

Il fondo di Hong Kong acquista le quote di Thohir

Il fondo di Hong Kong si appresta a prelevare le quote di Erick Thohir che ammontano al trentuno per cento dell'intero pacchetto azionario. Dietro a questa operazione c'è anche la regia di Suning. Ad ottobre, proprio quando si ipotizzava che il colosso di Nanchino potesse acquisire anche le quote del tycoon indonesiano, le parti in causa si sono sedute intorno ad un tavolo per discutere della svolta societaria. Provenendo da Hong Kong, inoltre, non è escluso che il fondo sia molto vicino all'universo cinese e in questo modo il club di Jindong Zhang ha intravisto nuove opportunità per allargare il proprio business.

Una situazione che potrebbe agevolare la società nerazzurra che da luglio sarà libera dai paletti del fair play finanziario e potrà muoversi con maggiore libertà sul mercato.

Inoltre l'innesto di ulteriore liquidità potrebbe permettere ai dirigenti di puntare ulteriormente a profili di un certo livello.

Il primo colpo del fondo

L'ingresso del fondo di Hong Kong potrebbe favorire l'ulteriore crescita del brand con il fatturato che vola verso i quattrocento milioni di euro dopo i ricchi introiti provenienti quest'anno dalla Champions League.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport questo favorirà soprattutto le manovre di mercato e il grande colpo [VIDEO] che potrebbe regalare l'ingresso del fondo è quello del centrocampista tedesco del Real Madrid, Toni Kroos. Il giocatore è scontento dopo una stagione altamente al di sotto delle aspettative e sarebbe pronto a chiedere la cessione ai Blancos a fine anno. Il club spagnolo, d'altronde, attuerà una vera e propria rivoluzione la prossima estate ed ha aperto alla possibilità di cedere il classe 1990. La sua valutazione si aggira tra i sessanta e i settanta milioni di euro ma è escluso che nella trattativa possa entrare il cartellino di Mauro Icardi che sta trattando il rinnovo [VIDEO] con il club meneghino. Nella trattativa per Kroos, invece, si potrebbe parlare ancora di Luka Modric che avrebbe voluto trasferirsi all'Inter già la scorsa estate.