L'Inter è stata protagonista di diversi rumors di Calciomercato in questo 'freddo' gennaio. Negli ultimi giorni si parla sia di acquisti che di cessioni. A gennaio potrebbe lasciare Milano Roberto Gagliardini, seguito con attenzione da Fiorentina e Torino. Il centrocampista non ha trovato molto spazio in questa stagione, e per tale motivo potrebbe accasarsi in un team che gli consenta di metter minuti sulle gambe. Questa cessione potrebbe però dipendere da un altro possibile addio [VIDEO], quello di Ivan Perisic.

Inter, Perisic nel mirino dell'Arsenal: la situazione

L'esterno croato è stato spesso protagonista di rumors di calciomercato sull'Inter. E' stato appurato che una nuova esperienza in Premier League dal centrocampista sarebbe accolta con entusiasmo.

Identica cosa per un approdo in Spagna. Così, nelle ultime ore si starebbe facendo insistente l'interesse dell'Arsenal nei riguardi di Ivan Perisic.

I Gunner starebbero intensificando le trattative con l'Inter per arrivare al calciatore, ma non per acquistarlo a titolo definitivo, come vorrebbero invece i nerazzurri. Stando a quanto si evince da Sky Sport, l'Arsenal avrebbe proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Il prestito del calciatore, stando a tale rumors, potrebbe essere pagato circa 5 milioni.

Inter che però non pare avere intenzione di privarsene senza la certezza di una cessione. Stando invece a quanto riportato da "Libero", Ivan Perisic si sarebbe già accordato con l'Arsenal [VIDEO]. Anche qui non si parla di cifre ufficiali, ma si presume possano essere versati dagli inglesi 3 milioni netti fino a giugno.

L'accordo fino al 2022 potrebbe far incassare al calciatore ben 6,5 milioni di euro.

Non solo Perisic

Il croato dunque sembra ormai certo di voler lasciare Milano, ma l'Inter sta cercando tramite Marotta di convincere l'Arsenal per un prestito con obbligo di riscatto. Come detto, senza la certezza della cessione, Marotta probabilmente non lascerà partire Ivan Perisic. Nel frattempo, si sta già lavorando per trovare un eventuale rinforzo offensivo. Negli ultimi giorni si sta parlando molto di Ferreira Carrasco, di proprietà dei cinesi del Dalian Yifang.

Sul possibile arrivo del calciatore all'Inter, poche ore fa, Marotta si è così espresso: "Carrasco? Ci sono tanti contatti, che definirei più sondaggi per il momento. Ausilio sta facendo un ottimo lavoro". Una mezza conferma dunque da parte dell'ex dirigente della Juventus. Novità arriveranno nelle prossime ore di calciomercato.