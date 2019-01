Annuncio

Difficile il momento dell'Inter in questo avvio del 2019. Oltre ai risultati mancati in campionato, si parla spesso del rinnovo di Icardi: il procuratore dell'argentino, la moglie Wanda Nara, ha cercato di fare chiarezza sulla questione a Tiki Tika, ma non solo. La bionda showgirl sudamericana coglie l'occasione anche per parlare del momento di Ivan Perisic, che avrebbe chiesto la cessione ai nerazzurri.

Inter, le parole di Wanda Nara sul rinnovo

Controversa è la questione riguardante il rinnovo di Mauro Icardi all'Inter. Si vocifera infatti, che l'argentino abbia chiesto un cospicuo aumento per continuare a vestire anche in futuro la maglia nerazzurra.

Wanda Nara ha fatto sapere di aver parlato con Marotta, ma di non aver mai discusso, appunto, di cifre riguardanti il rinnovo di contratto. "Ho incontrato Marotta ma non abbiamo parlato di cifre.

L'Inter adesso ha altre priorità. Mauro è il Capitano e dice sempre di voler lasciare da parte i protagonismi e di voler pensare alla squadra". Sono queste le parole di Wanda Nara, ospite fissa nel salotto di Tiki Taka.

Wanda ha detto la sua anche circa Marotta: "Mi sembra un uomo sincero. Mi piace, è ciò di cui l'Inter ha bisogno. Purtroppo nel calcio di oggi c'è molta ipocrisia, ma lui ti guarda in faccia e ti dice la verità. In questo mondo non siamo abituati!".

Mercato Inter, tifosi tranquilli: l'accordo con Icardi è vicino

Dal canto suo, Marotta ha comunque fatto sapere che il rinnovo di Icardi all'Inter potrebbe arrivare a breve. [VIDEO]Mancherebbero, a detta sua, soltanto le firme. L'attaccante arriverebbe, a seguito del nuovo adeguamento contrattuale, a guadagnare sette milioni a stagione.

Il Calciomercato sta per terminare: il 31 gennaio è molto vicino e poco è stato fatto, sia in entrata che in uscita, dai nerazzurri. Cedric in entrata, mentre Perisic [VIDEO] potrebbe essere ceduto proprio in questi ultimi giorni. A Tiki Taka, Wanda Nara ha parlato anche del momento del croato: "È possibile che ci siano anche dei problemi personali che lo spingono ad andare via. È da un po' che Perisic gioca male".

Senza peli sulla lingua Lady Icardi, che ormai conosciamo per essere ospite fissa nel salotto di Canale 5 come opinionista fissa a Tiki Taka. Le sue parole potranno calmare le ire dei tifosi, insorti nelle ultime settimane per paura di perdere il loro Capitano? E, soprattutto, calmeranno le ire dei detrattori del numero 9 nerazzurro?