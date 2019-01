Annuncio

In casa Inter sono ore molto calde sul fronte mercato. Sono tanti i nomi in uscita visto che tanti giocatori sembrano scontenti. In primis c'è l'esterno croato, Ivan Perisic, che non ha mai nascosto la volontà di provare un'esperienza in Premier League. E chissà che non sia arrivato il momento di accontentarlo visto che su di lui c'è da registrare il forte interesse dell'Arsenal. Altro giocatore che, poi, vorrebbe lasciare Milano è Antonio Candreva, scontento per l'utilizzo [VIDEO] di questa prima parte della stagione, chiuso dall'arrivo di Keita Balde e Matteo Politano.

Alla luce di ciò c'è stata una forte accelerazione dell'Inter per chiudere la trattativa riguardante Rodrigo De Paul.

L'Inter prepara l'affondo per De Paul

L'Inter è pronta a chiudere l'acquisto di Rodrigo De Paul dall'Udinese.

Il fantasista argentino sembra essere stato scelto per sostituire Ivan Perisic. Le due trattative, dunque, sono legate tra loro, anche per motivi economici che riportano al Fair Play Finanziario.

Molto è legato alla formula con il quale l'esterno croato verrà ceduto. C'è il forte interesse dell'Arsenal [VIDEO], che ha proposto un prestito oneroso da cinque milioni con diritto di riscatto fissato a quaranta milioni di euro. La società nerazzurra, però, ha declinato, visto che è disposta a trattare solo la cessione a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto. La fumata bianca, comunque, potrebbe arrivare nelle prossime ore vista la ferma volontà di Perisic di provare un'esperienza nel campionato inglese.

Per quanto riguarda De Paul, l'Inter avrebbe già una bozza di accordo con l'Udinese per la prossima estate, sulla base di trentacinque milioni di euro.

Difficile, però, pensare ad un investimento così pesante a gennaio. Le due società ne stanno parlando e, stando alle ultime indiscrezioni, nell'affare potrebbe entrare una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Il giocatore individuato è il centrocampista Roberto Gagliardini, che nelle ultime settimane sta trovando poco spazio. L'ex Atalanta verrebbe valutato venti milioni di euro e si trasferirebbe nell'altro club di cui è proprietario Pozzo, il Watford.

Altro colpo sugli esterni

Inter che, oltre a Rodrigo De Paul, potrebbe mettere a segno un altro colpo sugli esterni. Si tratta dell'esterno belga, Yannick Ferreira Carrasco, attualmente in forza al Dalian Yifung. Il giocatore è stato acquistato lo scorso anno dal club cinese ma nel Paese orientale non sembra essersi ambientato, come dichiarato recentemente dalla moglie e dall'agente dell'ex Atletico Madrid. Le due società stanno trattando per la sua cessione in prestito con Antonio Candreva che potrebbe fare il percorso inverso.