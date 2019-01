Annuncio

In casa Inter c'è grande delusione per la sconfitta subita in campionato domenica contro il Torino per 1-0 allo stadio Grande Torino. Un ko che ha portato i nerazzurri a restare al terzo posto con quaranta punti, a meno otto dal Napoli terzo e a più cinque sul Milan quarto, mentre sono sei i punti di vantaggio sulla Roma. Una situazione delicata soprattutto per gli ultimi risultati visto che la squadra nerazzurra veniva dal pareggio scialbo ottenuto settimana scorsa contro il Sassuolo.

Al centro delle polemiche è finito il tecnico, Luciano Spalletti, reo di alcune scelte che hanno destato perplessità. A complicare ulteriormente le cose, poi, c'è la situazione relativa al mercato, con alcuni giocatori scontenti e che hanno chiesto la cessione [VIDEO].

Su tutti c'è l'esterno croato, Ivan Perisic, che potrebbe finire all'Arsenal in questi ultimi giorni della sessione invernale di Calciomercato.

Spalletti in discussione

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, è finito nuovamente al centro delle polemiche dopo la brutta sconfitta subita contro il Torino. La squadra è apparsa senza idee e non ha convinto il passaggio al 3-5-2 con il tandem d'attacco composto da Lautaro Martinez e Mauro Icardi. Prestazione scialba, non distante da quella offerta contro il Sassuolo settimana scorsa. Il terzo posto è ancora saldo, con il Milan quarto e la Roma quinta distanti rispettivamente cinque e sei punti, ma c'è bisogno di una scossa per non complicarsi la vita come successo lo scorso anno, quando la qualificazione in Champions League arrivò solo all'ultima giornata con il successo in casa della Lazio.

Per Spalletti saranno fondamentali le prossime settimane. Sono esclusi colpi di scena nell'immediato ma il tecnico nerazzurro si gioca la riconferma per la prossima stagione. Bisognerà blindare il terzo posto e, soprattutto, arrivare fino in fondo sia in coppa Italia che in Europa League. Intanto giovedì ci saranno i quarti di finale della coppa Italia contro la Lazio al Meazza. Match tutt'altro che scontato vedendo la forma in cui sono le due squadre, con i biancocelesti che ieri per larghi tratti hanno messo in difficoltà la Juventus.

Il possibile sostituto

Inter che si sta cautelando e sta cercando già il possibile sostituto, che avrebbe già un nome e cognome. Si tratta dell'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ed ex allenatore del Chelsea, Antonio Conte. L'allenatore pugliese ha un ottimo rapporto con il neo amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, e tra le parti ci sarebbe stato già il primo contatto. L'ex dirigente della Juventus è stato chiaro: è pronto ad una rivoluzione [VIDEO] che potrebbe coinvolgere tutti i settori, a partire dalla guida tecnica finendo con la squadra. Prima del match con il Torino, infatti, ha dichiarato come si punterà solo a giocatori che facciano fare il salto di qualità e che abbiano il senso di appartenenza verso la maglia nerazzurra.