Juventus-Chievo, in programma lunedì 21 gennaio alle 20,30, è il più classico dei testacoda. Allegri e Di Carlo hanno già scelto le formazioni di una sfida che ha un pronostico praticamente scontato e che sarà trasmessa in diretta tv e streaming solamente da Sky. I campioni d’Italia arrivano al match con 53 punti, nessuna sconfitta, solo due pareggi, il miglior attacco del campionato con 38 reti e la difesa meno perforata, undici reti subite. Di fronte si troveranno una squadra che ha messo a segno un solo successo, nell’ultima gara del 2018 con la Fiorentina, ed è fanalino di coda con soli 8 punti che sarebbero 11 se non ci fossero i tre della penalizzazione.

I veronesi al momento sono ad otto lunghezze di distanza dalla salvezza.

Juventus-Chievo in diretta tv e streaming su Sky

Juventus-Chievo sarà trasmessa in diretta tv e in streaming solamente da Sky Sport che detiene i diritti in esclusiva della partita.

La tv satellitare dedicherà alla gara i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport HD, l’ultima alternativa è visibile anche sul digitale terrestre e su Now Tv. Il collegamento con l’Allianza Stadium inizierà trenta minuti prima del fischio d’inizio con il prepartita che andrà a sviscerare tutte le tematiche più importanti della gara. La telecronaca del match sarà affidata al giornalista Maurizio Compagnoni e all’ex portiere della Nazionale Luca Marchegiani. Per coloro che non potranno essere davanti alla televisione ci sarà la possibilità di vedere Juventus-Chievo in diretta streaming [VIDEO] attraverso la App Sky Go disponibile su tutti gli smartphone, i pc e i tablet ma solo per gli abbonati a Sky.

Le formazioni di Juventus-Chievo

Le formazioni di Juventus-Chievo [VIDEO] sono già decise, difficile che ci possano essere sorprese dell’ultimo minuto.

I padroni di casa devono rinunciare a Pjanic squalificato e agli infortunati Bentancur, Cuadrado, Barzagli, Mandzukic e Benatia. Insomma Allegri ha poche scelte e cambierà qualcosa rispetto alla sfida con il Milan che è valsa la Supercoppa Italiana. L’osservato speciale sarà in porta con Perin che finalmente scalzerà Szczesny, davanti a lui occasione per Rugani, che prenderà il posto di Chiellini, e per De Sciglio. Cambio a centrocampo con Emre Can che dirigerà le operazioni in regia e avrà come scudieri ai suoi fianchi Matuidi e Khedira. Poche alternative in attacco visti i tanti infortuni, questa volta sarà Bernaderschi a vincere il ballottaggio con Douglas Costa per giocare dal primo minuto con Dybala e l’instancabile Cristiano Ronaldo. Di Carlo sceglierà un modulo molto coperto con cinque difensori di ruolo sul prato dello Stadium fin dall’inizio per un 3-5-2 che assomiglierà molto ad un 5-3-2. Cacciatore e Barba sono infortunati e così toccherà a Rossettini, Bani e Cesar al centro mentre gli esterni saranno presidiati da Depaoli e Tomovic.

In mediana a guidare la truppa sarà l’ex Giaccherini mentre in attacco Pellissier farà coppia con Stipeinski, in vantaggio rispetto a Meggiorini. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Chievo:

Juventus (4-3-3) Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Dybala. All Allegri.

Chievo (3-5-2) Sorrentino, Depaoli, Rossettini, Bani, Cesar, Tomovic; Giaccherini, Radovanovic, Hetemaj; Stepinski, Pellissier. All. Di Carlo.

Juventus-Chievo: il pronostico

Il pronostico di Juventus-Chievo è tutto a favore dei bianconeri. Il gap tecnico tra le due squadre è enorme e così non dovrebbero esserci problemi per i Campioni d’Italia a superare il fanalino di coda del campionato. I veronesi proveranno ad opporsi con grinta, compattezza e solidità difensiva ma seconda i bookmakers questo non basterà ad evitare la sconfitta. Le quote del successo dei padroni di casa sono tra le più basse mai viste, si va da 1,04 a 1,11 massimo, mentre quelle del “2” sono da capogiro con le agenzie che bancano il risultato addirittura tra il 23 e il 34, anche il pareggio sembra impossibile con le quote che si aggirano tra i 9 e i 10. Non solo i tre punti, i bookies si aspettano anche una partita ricca di gol con la quota dell’over 1.16 e quella dell’Under a 5.35, gli attaccanti della Juve quindi dovrebbero avere vita facile contro la difesa dei Mussi Volanti. Quest’ultimo punto però potrebbe non essere così vero, i bianconeri, così come tutte le altre grandi squadre del campionato, si trovano in difficoltà quando affrontano avversari totalmente racchiusi nella propria metà campo con undici giocatori concentrati solamente sulla difesa e dietro la linea del pallone. Così la partita con il passare dei minuti potrebbe complicarsi a meno che non si sblocchi subito, a quel punto lo spartito di Juventus-Chievo potrebbe cambiare.