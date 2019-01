Annuncio

Annuncio

Questa mattina, la Juventus si è ritrovata intorno alle 12 sul campo della Continassa per svolgere il secondo allenamento in vista della partita contro il Chievo Verona. Al termine della seduta ovviamente i giocatori bianconeri hanno lasciato il JTC per tornare a casa e godersi un po' di meritato riposo. La preparazione della Juventus in vista del Monday Night riprenderà domani in mattinata.

Dunque i giocatori bianconeri hanno approfittato per godersi qualche ora di relax.

Cristiano Ronaldo, in particolare, ha deciso di dedicare il pomeriggio libero [VIDEO] alla sua famiglia. CR7 in compagnia della fidanzata Georgina Rodriguez è stato a Vinovo ad assistere alla partita del figlio Cristiano Jr che milita nelle giovanili della Juventus, precisamente nell'Under 9.

Advertisement

A rivelarlo è stata la stessa compagna di Cristiano Ronaldo che ha pubblicato una bella foto che li ritrae insieme mentre assistono alla partita del piccolo di casa.

CR7 assiste alla partita del figlio

Dopo aver lasciato il JTC, al termine degli allenamenti del mattino, Cristiano Ronaldo ha scelto di passare il pomeriggio libero con la sua famiglia. Il bomber portoghese e la compagna Georgina Rodriguez si sono recati a Vinovo per andare a fare il tifo per Cristiano Jr che disputava una partita con l'Under 9 della Juventus. Inoltre a fine partita i bimbi delle giovanili bianconere e delle squadra avversaria hanno avuto anche la fortuna di scattarsi una bella foto [VIDEO] ricordo di gruppo con Cristiano Ronaldo, come ha rivelato lo stesso club piemontese su Twitter.

Non male a fine partita una foto ricordo con @Cristiano 📷 vero ragazzi? 😉 #Under9 pic.twitter.com/hltOCklibs — JuventusFC (@juventusfc) 19 gennaio 2019

Lunedi Ronaldo e Dybala guideranno l'attacco bianconero

Questa mattina, la Juve si è dedicata ad un allenamento tattico in vista della partita contro il Chievo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Non ha preso parte alla seduta Rodrigo Bentancur che ha svolto una seduta a parte e perciò e afrore rischio per il match di lunedì. Se non dovesse farcela a centrocampo Massimiliano Allegri avrebbe un po' di e reggenza visto che Miralem Pjanic sarà squalificato. Dunque è possibile che con Blaise Matuidi giochino Emre Can e Sami Khedira. Anche negli altri reparti ci sarà qualche cambio e in difesa è possibile che giochino Mattia De Sciglio e Daniele Rugani per consentire a Joao Cancelo e Giorgio Chiellini di riposare. Il reparto che presenterà meno cambi è l'attacco dove saranno confermati Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo e con loro potrebbe giocare Federico Bernardeschi, mentre Douglas Costa dovrebbe partire dalla panchina.