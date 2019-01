Annuncio

In questo momento nel mondo del calcio imperversa il mercato invernale e molti addetti ai lavori tirano le somme di quanto accaduto non solo durante questa finestra di trattative, ma anche sui giocatori. Anche Amauri, ex attaccante di Palermo e Juventus, ha voluto fare il punto su alcuni temi caldi del momento nell'intervista rilasciata a RMC Sport.

La vicenda Higuain - Piatek

Un argomento che ha riempito le pagine dei quotidiani sportivi e non solo è il passaggio di Gonzalo Higuain dal Milan al Chelsea.

I rossoneri per sostituire il Pipita hanno acquistato Krzysztof Piatek, prelevandolo dal Genoa per 35 milioni di euro più bonus. L’intervistato stima molto l’attaccante argentino e lo ritiene sicuramente più forte [VIDEO] del polacco, anche se quest'ultimo ha ancora margini di miglioramento: "Higuain non sta vivendo un grande momento”, questa l'idea dell'italo-brasiliano che poi continua: “Dove è andato ha fatto sempre gol”.

Tra Milik e Piatek preferisce il primo perché è capace di fare gol in tutti i modi. Gli infortuni hanno fermato il bomber del Napoli, ma sul suo talento non ci sono dubbi. L'ex giocatore del Genoa con il Milan potrebbe fare il salto di qualità. Secondo Amauri per un calciatore oltre alla condizione fisica conta molto la serenità mentale. Tornando ad Higuain, sottolinea che l'argentino ha dato il meglio di sé nelle squadre in cui ha trovato da subito il giusto affiatamento. La stessa cosa è accaduta ad esempio a Cavani quando militava nel Palermo insieme all'intervistato. L'attuale attuale attaccante del Paris Saint Germain non giocava perché i suoi pensieri erano altrove, ma poi si è sbloccato e la sua carriera ha preso il volo.

Il punto su Lazio - Juve e Milan - Napoli

Dopo aver espresso le sue opinioni sugli ex colleghi di reparto, Amauri fa il punto su Lazio - Juventus.

L'ex bianconero pensa che la squadra di Allegri è una vera macchinata guerra e sarà difficile per i biancocelesti [VIDEO] avere la meglio: “La Juventus in questo momento è una macchina vincente, è la squadra da battere”. I capitolini sono stati fin qui protagonisti di un buon campionato e specialmente in casa sono forti, ma con l'attacco stellare di cui dispongono i bianconeri sarà comunque difficile: ”La Lazio davanti ha una squadra con grandi campioni e sta anche bene”. L'altra partita di cartello della seconda giornata di ritorno è Milan - Napoli. L'ex calciatore sottolinea che il Napoli, essendo la seconda forza del campionato, rimane favorito, anche se la gara sarà insidiosa.