Nella giornata di ieri è andato in scena il posticipo della 21esima giornata di Serie A che vedeva di fronte Lazio e Juventus. I romani hanno dominato la Juventus durante la partita, ma la squadra di Max Allegri è uscita con una importantissima vittoria in rimonta contro la squadra di Simone Inzaghi. Come dichiarato da Max Allegri ai microfoni di Sky Sport i cambi effettuati dallo stesso tecnico sono stati decisivi, infatti Bernardeschi e Cancelo hanno sicuramente fatto girare la partita dalla parte dei bianconeri.

La cronaca del match

La Lazio ha iniziato molto bene, creando molte occasioni nette nella prima metà di gioco. Il portiere della Juve Wojciech Szczesny ha dovuto fare un paio di parate e Daniele Rugani ha effettuato un salvataggio sulla linea consentendo alla Juventus di rientrare nello spogliatoio sul punteggio di 0-0.

La squadra di Inzaghi ha continuato a dominare e alla fine è riuscita a passare in vantaggio grazie ad un'autorete di Emre Can. Pochi istanti dopo, Ciro Immobile ha avuto una grandissima opportunità per chiudere il match in modo definitivo, ma davanti al portiere ha calciato malamente. Con il progredire del gioco, la Juve ha iniziato a prendere il controllo, sapendo che la Lazio avrebbe pagato psicologicamente la clamorosa occasione fallita da Immobile. E così è stato. In pochi minuti i ragazzi di Max Allegri [VIDEO] hanno ribaltato la partita, prima con un gol di Cancelo e poi con un rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. Ed è proprio in merito a questo rigore che si sono scatenate furiose polemiche intorno all'arbitro, che hanno visto Lucas Leiva tra i giocatori più agguerriti.

Lucas Leiva contro Giorgio Chiellini: il labiale

Subito dopo essersi accorto dell'assegnazione del rigore alla Juventus [VIDEO], il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, ha letteralmente perso il controllo.

Come riportato da 'tuttomercatoweb' il rigore finale assegnato dall'arbitro Guida è una delusione troppo grande dopo più di 80 minuti di dominio totale da parte dei biancocelesti. Una punizione severa per la Lazio, che avrebbe sicuramente meritato la vittoria. Dunque, preso dalla rabbia il centrocampista brasiliano si è lasciato andare ad alcune frasi polemiche in una discussione con il difensore bianconero Giorgio Chiellini: "Sempre così, con voi è sempre così", sembra dire Leiva al difensore juventino. A testimonianza di ciò è spuntato anche un video che sembra confermare la ricostruzione del labiale. È possibile vederlo sul sito Dailymotion sul profilo Lalaziosiamonoi.