Nel fine settimana, dopo i quarti di finale della Coppa Italia [VIDEO], si disputerà la 22ª giornata di Serie A. Il prossimo turno di campionato proporrà l’interessante match tra Roma e Milan. I giallorossi sono reduci dal pareggio per 3-3 in trasferta sul campo dell’Atalanta mentre i rossoneri hanno fermato sullo 0-0 il Napoli tra le mura amiche. Le due squadre sono in lotta per il quarto posto in classifica e sono divisi da solamente un punto. I ragazzi di Gennaro Gattuso sono davanti e potrebbero anche accontentarsi di un pareggio per mantenere le distanze.

Un rallentamento, però, potrebbe favorire le altre inseguitrici che non sono molto distanti. Basti pensare a Sampdoria, Atalanta e Lazio. La partita Roma-Milan sarà disputata alle ore 20.30 di domenica 3 febbraio 2019 allo stadio Olimpico.

A trasmettere la diretta tv sarà Sky Sport, con streaming su Sky Go. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, vediamo il bilancio tra i due club in Serie A.

Regna l’equilibrio tra la Lupa e il Diavolo

La Roma ha ospitato il Milan 83 volte nel campionato di Serie A. Il bilancio è di 25 vittorie, 30 pareggi e 28 sconfitte. Il raffronto tra goal segnati e incassati è praticamente identico: 91. Nella scorsa stagione finì 0-2, con i rossoneri vittoriosi grazie a Patrick Cutrone e Davide Calabria. Il “Diavolo” era tornato al successo allo stadio Olimpico dopo il colpaccio messo a segno nella stagione 2011/12, quando s’impose per 2-3. In quella occasione aprì le marcature Zlatan Ibrahimović, con successivo pareggio di Nicolás Burdisso. Alessandro Nesta firmò il nuovo vantaggio dei rossoneri mentre l’attaccante svedese siglò la sua personale doppietta.

Nel tabellino finì anche Bojan Krkić sul finale del match.

L’ultima vittoria della “Lupa” risale alla stagione 2016/17, quando match winner nell’1-0 fu Radja Nainggolan. L’anno prima, invece, si registrò un pareggio per 1-1 con le reti di Antonio Rüdiger e Juraj Kucka. Se si considerano le sfide complessive nel campionato di Serie A, abbiamo 167 partite disputate con 44 vittorie per la Roma, 49 pareggi e 74 vittorie per il Milan. Il raffronto dei goal realizzati è a vantaggio dei rossoneri: 237 contro 182. Archiviato questo turno arriveranno due incroci più abbordabili per entrambe le squadre con i ragazzi di Eusebio Di Francesco attesi a Verona contro il Chievo e la compagine meneghina impegnata in casa contro il Cagliari. A distanza di pochi giorni, poi, la Roma affronterà il Porto negli ottavi di finale della Champions League [VIDEO].