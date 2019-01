Annuncio

In un periodo in cui il calciomercato tiene banco [VIDEO], la Lega B torna a far parlare di sè. L'assemblea di Serie B ha votato all'unanimità una proposta di riduzione del format della serie B. Si vuole tornare a 18 squadre, proprio come era tanti anni fa. Una scelta sorprendente visto che nelle scorse settimane si era parlato della possibilità di passare a 20 squadre o, addirittura, di tornare a 22 squadre nel prossimo campionato.

La Lega di serie B, invece, sorprende ancora una volta con una scelta che lascia attoniti proprio come era accaduto in estate quando la Lega B fece di tutto per lasciare la serie B a 19 squadre, senza alcun ripescaggio nè riammissione. La proposta della serie B a 18 squadre verrà presentata dal presidente Mauro Balata al prossimo Consiglio Federale in programma il 30 gennaio.

Lo stesso presidente ha affermato che da quel consiglio federale si attende la decisione ufficiale sulla prossima serie B perché è giusto che le squadre programmino anche la prossima stagione sapendo almeno quante saranno le promozioni e le retrocessioni.

La situazione kafkiana, infatti, continua a persistere visto che a metà gennaio ancora non si sa quante saranno le retrocessioni dalla serie B alla serie C e quante saranno le promozioni dalla serie C alla B. Nei giorni scorsi sia la FIGC che la Lega Pro avevano fatto intendere che sarebbe stato giusto ricostituire una serie B a 22 squadre. La Lega B però non ci sta. È facile prevedere dunque un nuovo Braccio di ferro.

Nell'assemblea di ieri si è parlato anche del Var, l'obiettivo è quello di istituire la tecnologia in campo anche in serie B già a partire dai play-off che si disputeranno alla fine di questa stagione. Nelle prossime settimane è previsto anche un incontro tra Balata e Nicchi, presidente dell'Aia, proprio per discutere della questione.

Serie B: si torna in campo la prossima settimana

Il Lecce ospita il Benevento in quello che è un vero e proprio big match visto che le due squadre occupano le prime posizioni nella classifica di Serie B. Possibile che in campo scenderanno già i nuovi acquisti Tachtidis per i salentini e Ceravolo per i Sanniti [VIDEO].

Il Palermo giocherà contro la Salernitana nell'anticipo del venerdì, sfida salvezza importante tra Carpi e Foggia, il Crotone cercherà di cambiare l'andamento della prima parte del campionato provando a racimolare già punti nella difficile sfida contro il Cittadella. Sfida interessante anche tra Perugia e Brescia, entrambe nella zona play-off.