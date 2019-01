Annuncio

Ritorna l'appuntamento con la Coppa Italia. Oggi, sabato 12 gennaio, sono in programma le partite valide per la fase degli ottavi di finale della competizione, termina dunque l'astinenza da calcio degli appassionati italiani, considerato che il campionato di Serie A è ancora in pausa. In programma, a partire dalle ore 14.50, ci sono le partite di Juventus, Milan e Lazio che si giocheranno tra il pomeriggio e la serata e verranno trasmesse in diretta televisiva sui canali della Rai. [VIDEO]

Lazio-Novara, Sampdoria-Milan e Bologna-Juventus in diretta tv ed in streaming

Nel dettaglio, infatti, la programmazione ufficiale della Coppa Italia di oggi 12 gennaio, prevede che alle ore 14.50 si partirà con l'incontro della Lazio che affronterà la prima sfida degli ottavi di finale contro il Novara.

A seguire, invece, alle ore 17.50 sarà la volta del Milan che giocherà in trasferta a Genova sul campoo della Sampdoria.

In serata, invece, alle ore 20.30 sarà il momento della Juventus che giocherà la partita della Tim Cup sul terreno del Bologna.

Tre appuntamenti imperdibili per tutti i tifosi italiani, per saziare decisamente la 'fame da calcio' dovuta alla sosta del massimo campionato dopo le festività di fine anno.

Dove si potranno vedere i match della Coppa Italia di oggi in diretta [VIDEO]televisiva e streaming online? Le partite di Milan e Lazio in programma questo pomeriggio saranno trasmesse entrambe su Raidue, mentre il match della Juventus contro il Bologna andrà in onda in prima serata su Raiuno.

Sarà possibile seguire i match di Coppa Italia di questo pomeriggio e di questa sera anche in diretta streaming online da tablet oppure da telefono cellulare. Per farlo, basterà collegarsi al sito web RaiPlay.it, cliccando nella sezione dedicata alla diretta dei canali Rai.

Domani tocca a Napoli e Inter

Inoltre, vi segnaliamo che si potrà scaricare anche l'applicazione gratuita di RaiPlay direttamente da tablet oppure da telefono cellulare e in questo modo potrete seguire le dirette delle partite di Tim Cup in qualunque momento lo desiderate, ricorrendo direttamente ai vostri dispositivi mobili.

L'appuntamento con la Coppa Itali proseguirà anche nella giornata di domani, domenica 13 gennaio: in programma, infatti, ci sono i match Torino-Fiorentina e Inter-Benevento trasmessi sempre su Raidue e poi in serata sarà la volta di Napoli-Sassuolo in onda su Raiuno.