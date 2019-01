Annuncio

Lecce-Benevento al ritorno della Serie B

Dopo la sosta, torna il campionato di Serie B. Ieri il confronto tra Palermo e Salernitana ha visto la squadra di Angelo Gregucci imporsi al 'Barbera' per 2-1. Al gol di Jajalo hanno risposto i gol di Anderson e Casasola [VIDEO]nel recupero. Alle 15:00 di questo pomeriggio scendono in campo Lecce e Benevento, che hanno rispettivamente 30 e 29 punti in classifica. Nella partita di andata il risultato fu un rocambolesco 3-3. Va anche sottolineato che la squadra di Bucchi - a differenza di quella guidata da Liverani - ha anticipato l'inizio dell'attività agonistica, avendo giocato in Coppa Italia contro l'Inter [VIDEO].Se dovessimo individuare un uomo-copertina per questa partita, questi potrebbe essere il difensore leccese Fabio Lucioni, il quale è ex della partita ed è stato protagonista del mancato trasferimento al Sassuolo.

Lecce-Benevento, le probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Fiamozzi, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Scavone; Mancosu, Falco; La Mantia.

All: Liverani.

Benevento (3-5-2): Motipò; Tuia, Antei, Di Chiara; Letizia, Tello, Bonaiuto, Bandinelli, Improta; Insigne, Coda. All: Bucchi.