Annuncio

Annuncio

Inter-Sassuolo: nerazzurri ed emiliani riprendono la propria Serie A

Al 'Meazza' di San Siro a Milano si gioca questa sera Inter-Sassuolo, il terzo anticipo del campionato di Serie A [VIDEO], che quest'oggi torna con la prima giornata del girone di ritorno. Entrambe le compagini hanno ripreso i propri impegni stagionali con gli Ottavi di Coppa Italia: l'Inter di Luciano Spalletti [VIDEO]ha passeggiato contro il Benevento, mentre gli uomini di Roberto De Zerbi sono stati eliminati dal Napoli.

Leggi anche Inter, Spalletti contro il Sassuolo si dovrebbe affidare a Nainggolan

All'andata il Sassuolo ha battuto l'Inter per 1-0, ma le formazioni arrivano con stati d'animo diversi. Se l'Inter nel torneo ha battuto il Napoli nello scontro diretto e successivamente l'Empoli, il Sassuolo ha perso 3-1 con la Roma e poi 6-2 in casa contro l'Atalanta.I nerazzurri schierano la formazione migliore.

Advertisement

Parte titolare Politano, l'ex della partita. De Zerbi davanti punta sugli uomini di qualità davanti.

Inter-Sassuolo, le probabili formazioni

Inter (4-3-3): Handanovic in porta; D'Ambrosio, Skriniar, de Vrij e Asamoah saranno i difensori. Vecino, Brozovic, Nainggolan saranno i centrocampiti, mentre davanti giocheranno Politano, Icardi e Perisic.

Sassuolo (4-3-3): Consigli in porta; Lirola, Ferrari, Peluso e Rogerio giocheranno in difesa. Duncan, Sensi e Locatelli agiranno in mediana, mentre gli attaccanti saranno Berardi, Babacar e Boateng.