La sconfitta subita dalla Juventus, in Coppa Italia con l'Atalanta di mister Gasperini, rischia di avere pesanti ripercussioni sul cammino della squadra bianconera, sia nel Campionato di Serie A che nella prestigiosa Champions League. Infatti, ieri Giorgio Chiellini si è infortunato al polpaccio destro. L'infortunio sarà valutato attentamente dallo staff medico della Juventus. Ma dato che il difensore centrale juventino ha subito diversi infortuni nel corso del tempo proprio al polpaccio, c'è il rischio concreto che lo stop per Chiellini possa essere più lungo del previsto.

Anche Bonucci è 'fuori gioco', e per questo si può dire che per la Juventus è scattata l'emergenza difesa. Nelle ultime ore, la Juve potrebbe pertanto aver provato un nuovo assalto per il difensore del Parma Bruno Alves.

Bruno Alves rimane a Parma

Dopo la cessione di Benatia e l'arrivo di Caceres nessuno si aspettava il nuovo infortunio di Chiellini.

Per poter ovviare a questi problemi, e rinforzare il reparto difensivo in vista del girone di ritorno del Campionato di Serie A e degli importanti impegni di Champions League, la Juventus, come messo in evidenza da "Sport Mediaset", avrebbe cercato di prendere il difensore portoghese di 37 anni Bruno Alves. Ma, secondo le ultime informazioni disponibili, il Parma si sarebbe opposto categoricamente alla sua cessione. Di conseguenza, secondo quanto riferisce la rivista online "Tuttomercatoweb", la Juventus avrebbe chiuso la fase di mercato in entrata: Alves rimarrà al Parma almeno fino a fine stagione.

L'emergenza difensiva

Il mancato acquisto di Bruno Alves, come mette in evidenza sempre "Tuttomercatoweb", è stato motivato dalla dirigenza bianconera, che sostiene come non sono affatto preoccupati dei recenti infortuni occorsi a membri importanti del reparto arretrato, come Chiellini e Bonucci.

Il prossimo 20 febbraio sono in programma gli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Prima di questo impegno fondamentale, la Vecchia Signora dovrà affrontare due partite di Campionato molto delicate. Infatti, sabato 2 febbraio ospiterà a Torino proprio il Parma, mentre domenica 10 febbraio dovrà andare in trasferta contro il Sassuolo. Se Massimiliano Allegri non dovesse trovare la soluzione adatta, si potrebbero manifestare di nuovo le carenze evidenziate nella gara di Coppa Italia con l'Atalanta.

Come evidenzia "Calciomercato. com", tali cali di concentrazione potrebbero essere di troppo per una squadra come la Juventus che, mai come quest'anno, è stata costruita non tanto per il Campionato o la Coppa Italia, ma per vincere quel trofeo per troppi anni solo sfiorato, la Coppa dalle grandi orecchie, la Champions League. Per questo è stato preso Cristiano Ronaldo e, per lo stesso motivo, Massimiliano Allegri non può più permettersi di sbagliare. In caso contrario, come evidenzia anche la rivista "Calciomercato.com" a saltare potrebbe essere proprio lui.