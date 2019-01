Annuncio

Annuncio

La Juventus è molto attiva in queste ore sul mercato. La dirigenza bianconera sta infatti trattando Aaron Ramsey, forte centrocampista di proprietà dell'Arsenal. Il gallese è un vero e proprio pupillo del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che lo apprezza moltissimo per la sua duttilità. Ramsey può ricoprire piu' ruoli ed è il prototipo del centrocampista moderno. La Juventus [VIDEO]vorrebbe averlo subito, ma il club londinese chiede almeno venti milioni di euro per lui.

La dirigenza bianconera ritiene troppo alta la richiesta, dunque è molto probabile che Ramsey arrivi al termine della stagione, quando potrà essere acquistato a costo zero. Intanto, arrivano importanti notizie dalla Spagna; stando a quanto si apprende dalla stampa iberica, infatti, Isco avrebbe rotto definitivamente con il tecnico del Real Madrid, Santiago Solari.

Advertisement

L'ex centrocampista dell'Inter non lo riterrebbe piu' un giocatore indispensabile, per il club di Florentino Perez, dunque lo spagnolo vorrebbe partire. Su di lui è molto forte l'interesse della Juventus. Allegri è un suo grande estimatore e lo considera perfetto per cucire il gioco della Juventus, che potrebbe essere interessata ad acquistarlo nelle prossime sessioni di Calciomercato.

Juventus, possibile scambio con il Real Madrid per la prossima stagione: la situazione

Isco viene valutato circa ottanta milioni di euro dal Real Madrid, ma nella prossima sessione di calciomercato estivo Juventus [VIDEO] e Real Madrid potrebbero decidere di imbastire un importante scambio. La dirigenza delle "merengues", infatti, come riporta puntualmente "Sky Sport", sarebbe fortemente interessata a tre calciatori del club bianconero.

Advertisement

Stiamo parlando di Alex Sandro (sul quale ci sono anche altri top club europei), Paulo Dybala (cercato anche da Inter, Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Manchester United) e Miralem Pjanic. La dirigenza del Real Madrid potrebbe decidere di proporre uno scambio con Isco per arrivare ad uno tre calciatori bianconeri. Isco non è piu' un titolare fisso al Real Madrid e accetterebbe di buon grado il trasferimento a Torino, dove ritroverebbe Cristiano Ronaldo. Sempre stando a quanto riporta "Sky Sport", la priorità del Real Madrid sarebbe al momento Alex Sandro, giocatore che piace moltissimo al club campione d'Europa in carica. Staremo a vedere quello che succederà nei prossimi mesi.