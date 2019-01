Annuncio

Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; il Manchester United ha messo nel mirino Douglas Costa, giocatore che piace moltissimo alla dirigenza del club britannico. La Juventus [VIDEO] valuta il brasiliano tra gli ottanta e i novanta milioni di euro, ma, stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", il Manchester United sarebbe disposto a mettere sul piatto Paul Pogba. Il centrocampista francese è molto gradito alla dirigenza juventina e al tecnico bianconero Massimiliano Allegri, da sempre suo grande estimatore.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe fortemente tentata dallo scambio, dal momento che il talentuoso esterno brasiliano non ha ancora espresso tutto il suo potenziale in questa prima parte di stagione.

L'arrivo di Cristiano Ronaldo, infatti, ha diminuito il minutaggio dell'ex Bayern Monaco, che comunque resta un giocatore in grado di decidere la partita da solo (grazie ad uno dei suoi colpi di genio). Il Manchester United ritiene che Costa sia un calciatore molto adatto alla Premier League per le sue caratteristiche tecniche. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime news di mercato sulla Juventus.

Juventus, possibile scambio con il Manchester United: la situazione

Il club bianconero potrebbe decidere di fare lo scambio con il Manchester United, dal momento che affiancherebbe a Pjanic e Matuidi uno dei migliori centrocampisti al mondo, mantenendo altissimo il livello della squadra. Il nodo centrale è la valutazione del centrocampista francese. Nel periodo della gestione di Mourinho, infatti, il valore di Pogba si era leggermente deprezzato, sia a causa del rendimento non all'altezza che per le circostanze ambientali.

Dopo l'addio di Mourinho, però, le prestazioni del centrocampista transalpino si sono impennate, tanto che lo United ora è in lotta per il raggiungimento del quarto posto in campionato. La dirigenza del Manchester valuta Pogba almeno ottanta milioni di euro e potrebbe decidere anche di alzare la sua valutazione. La Juventus, [VIDEO] dunque, potrebbe decidere di effettuare lo scambio con Douglas Costa, dal momento che per il club bianconero si tratterebbe di un'importante plusvalenza. L'esterno brasiliano, infatti, fu comprato dal Bayern Monaco per quarantasei milioni di euro. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.