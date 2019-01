Annuncio

Il Calciomercato del Milan non si concluderà con i due arrivi di Paquetà e Piatek. La dirigenza rossonera vuole dare infatti a Gennaro Gattuso un altro rinforzo [VIDEO], che probabilmente sarà un attaccante o un centrocampista. Anche se numericamente, a ben guardare, la mediana rossonera non è in difficoltà, nelle prossime settimane infatti rientrerà Lucas Biglia, il quale è stato fuori per diverso tempo a causa di un infortunio.

Calciomercato Milan, Diawara in cima alla lista

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero i due centrocampisti del Sassuolo Sensi e Duncan ad avere il gradimento assoluto della dirigenza rossonera, ma il loro approdo al Milan appare molto complicato nel mercato di gennaio.

Dunque il nome in cima alla lista per il centrocampo adesso sarebbe quello di Diawara, giovane talento del Napoli che in passato ha militato nel Bologna. Il Milan potrebbe dunque scommettere sul giocatore della Guinea, soprattutto visto che l'affare Allan-Psg sembra essere saltato.

Una trattativa complicata, ma Leonardo sicuramente ci proverà. Tuttavia, il club di De Laurentiis ha rifiutato la prima offerta del Milan che consisteva in un prestito con diritto di riscatto, e venderà il giocatore solo per 30 milioni di euro. Il 21enne finora ha collezionato solamente 10 presenze in tutte le competizioni del Napoli in questa stagione.

Milan, si cerca un rinforzo in attacco

Per quanto riguarda l'attacco rossonero, Carrasco e Deulofeu sono i nomi che vengono tenuti maggiormente in considerazione. La strada che porta al belga è in salita, considerando i costi di una eventuale operazione, mentre Deulofeu, che in questo momento milita nel Watford, potrebbe essere l'opzione più economica per rafforzare il reparto. C'è però da dire che l'Inter sarebbe ora in vantaggio [VIDEO]per Yannick Carrasco, avendo intenzione di inserire il cartellino di Candreva nell'operazione.

Ecco perchè il Milan ha rivolto la sua attenzione verso l'ex Deulofeu. Il 24enne spagnolo si è già fatto ampiamente notare durante il suo periodo di prestito di sei mesi con i rossoneri nel 2017. Da allora, ha cambiato diverse squadre (Everton, Barcellona e Watford) venendo acquistato in estate dal club inglese. Secondo quanto affermato da Sky Sport Italia e Sportitalia, il Watford lo cederebbe solo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ma il Milan correbbe avere il cartellino del giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Vedremo se in queste ultime ore di mercato ci saranno degli ulteriori passi avanti in queste trattative.