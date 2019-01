Annuncio

La partita della seconda giornata di ritorno di Serie A Milan-Napoli [VIDEO] si giocherà alle ore 20:30 dei domani, sabato 26 gennaio, e potrà essere vista in esclusiva su DAZN o ascoltata su Radio Rai 1.

Il Napoli ha dalla sua parte le statistiche: contro il Diavolo ha perso solo una volta nelle ultime quindici occasioni in cui lo ha sfidato in serie A.

Milan-Napoli: sarà debutto per il bomber Piatek?

Il Milan sarà privo di Caldara, Biglia, Bonaventura, Zapata e Pepe Reina.

Il Napoli di Ancelotti dovrà fare a meno di Allan (che si sta allenando a parte per un problema alla schiena e su cui ci sono voci di un possibile passaggio al PSG) e di Chiriches.

Tra i rossoneri con ogni probabilità Paqueta' sarà titolare mentre il polacco Piatek, appena arrivato dal Genoa, dovrebbe entrare a partita in corso. Il centravanti sarà dunque Cutrone, visto che Gonzalo Higuain è volato a Londra per vestire la casacca del Chelsea. Nel Napoli da segnalare il rientro della pedina chiave Koulibaly dopo la squalifica e il probabile l'impiego di Marek Hamsik, che avrebbe recuperato dall'infortunio delle scorse settimane. Gattuso ritrova Calabria e Romagnoli che hanno scontato la loro squalifica.

Le quote delle scommesse di Milan-Napoli e la classifica delle due squadre

La gara si annuncia molto equilibrata e promette diversi gol, soprattutto se si dovesse sbloccare rapidamente. Gattuso cercherà di opporre la propria sagacia tattica alla superiorità tecnica dell' avversario.

Per il bookmaker Sisal Matchpoint queste sono le quote di Milan-Napoli: vittoria rossonera a 3,50, pareggio a 3,50, vittoria del Napoli a 2,05. Il Gol (ovvero se entrambe le squadre segnano) è quotato 1,73, mentre il Nogol 1,99. L'over 2,5 paga 1,90, che l'Under 1,80. Per quanto riguarda l'opzione doppia chance l'1X paga 1,75, l'X2 1,29 e anche l'12 paga 1,29.

In classifica il Napoli è secondo con 47 punti in 20 gare, con 15 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte. Gol fatti: 39, subiti: 18. Il Milan invece è quarto con 34 punti frutto di 9 vittorie, 7 pari, 5 k.o. I rossoneri hanno segnato 37 volte e subito 26 gol. È la 142ma volta che Milan e Napoli si incontrano nel massimo campionato.

Il Milan ha bisogno di punti per restare al quarto posto che vorrebbe dire qualificazione diretta alla fase a gironi di Champions League, mentre il Napoli, attualmente secondo, spera in un passo falso della corazzata Juventus all'Olimpico contro la Lazio.

Fra le altre partite di cartello del ventunesimo turno ci sono appunto Lazio-Juve [VIDEO], ma anche Atalanta-Roma, Torino-Inter.