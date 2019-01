Annuncio

Uno dei calciatori piu' chiacchierati del momento è sicuramente Paulo Dybala. L'attaccante argentino, infatti, non sta sicuramente avendo il rendimento degli anni passati. Il motivo può essere ricercato nella presenza di Cristiano Ronaldo, giocatore che ora è il capocannoniere della Juventus, diventato il rigorista della squadra, oltre ad essere anche il calciatore designato per le punizioni. Dybala, dunque, ha visto diminuire di gran lunga le sue occasioni da gol e su di lui stanno circolando varie voci di mercato.

L'attaccante argentino è infatti da tempo nel mirino del Real Madrid. Il numero uno delle "merengues", Florentino Perez, lo corteggia da tempo e lo avrebbe inserito nella sua lista delle preferenze per il reparto offensivo della prossima stagione (insieme ad Harry Kane del Tottenham).

Su Dybala, comunque, c'è anche il Manchester United, che sta cercando un calciatore di qualità per la prossima stagione. Da non dimenticare, poi, l'interesse dell'Inter. Beppe Marotta vorrebbe rivoluzionare l'Inter in estate e potrebbe decidere di puntare tutto su colui che era il suo pupillo alla Juventus. Il club bianconero, comunque, se dovesse arrivare un'offerta importante, non tratterrebbe controvoglia Dybala. Offerte valide sono considerate quelle dai cento milioni di euro in su, anche se molti pensano che la cifra per acquistare il calciatore della Juventus sia prossima ai 200 milioni di euro.

Mercato Juventus, possibile addio di Dybala a fine stagione

La permanenza di Paulo Dybala alla Juventus non è affatto scontata, specialmente se il club bianconero dovesse vincere la Champions League.

Sul giocatore sudamericano ci sono varie squadre, come detto, con il Real Madrid di Florentino Perez che appare il club maggiormente interessato. In ogni caso, Dybala non appare felice del suo nuovo ruolo da "tuttocampista" alla Juventus. In caso di addio dell'argentino, Fabio Paratci potrebbe puntare su Eriksen, fortissimo trequartista titolare del Tottenham. Il centrocampista danese, comunque, viene valutato tra i settanta e gli ottanta milioni di euro, dunque la Juventus effettuerebbe un'importante plusvalenza. Un altro nome molto caldo è quello di Isco del Real Madrid, il quale non viene considerato un titolare dal tecnico delle "merengues" Santiago Solari. Piu' lontana, invece, l'ipotesi di vedere James Rodriguez con la maglia bianconera nella prossima stagione.