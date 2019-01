Annuncio

Annuncio

Finalmente ci siamo. Una delle telenovele più discusse e seguite della Serie A potrebbe presto giungere a termine. Le notti insonni di milioni di tifosi interisti potrebbero finalmente trasformarsi in sereni e tranquilli sogni nerazzurri. Perché, dopo giorni difficili e turbolenti, dichiarazioni accese poi addolcite con parole d'affetto da parte della famiglia Icardi, pare che l'accordo tra il capitano interista e la società nerazzurra sia finalmente arrivato.

Accordo a 7 milioni a stagione, clausola rescissoria a 180 milioni.

La questione Icardi-rinnovo [VIDEO]sembra finalmente giunta a un punto fermo.

Dopo settimane di dichiarazioni non sempre rassicuranti da parte di Wanda Nara, moglie e agente del capitano, pare che l'intervento diretto della famiglia Zhang sia stato risolutore.

Advertisement

Il capitano interista passerà a guadagnare dai 4,5 milioni attuali ai 7 milioni netti a stagione. Risolta anche la questione della clausola rescissoria: sarà alzata a 180 milioni, dai precedenti 110 milioni. Un punto di incontro tra le richieste dell'agente del capitano e quelle della società interista. L'attaccante rinnoverebbe il suo contratto restando legato ai colori interisiti fino al 2023. Si attende solo la telefonata di Marotta per il secondo incontro, che dovrebbe archiviare definitivamente la questione. Il traguardo è davvero vicino per l'Inter.

Wanda Nara l'aveva annunciato: 'I tifosi interisti siano sereni'

Il web si è più volte scagliato contro la moglie del capitano interista. Personaggio discusso, dal carattere forte e deciso, ombra dell'attaccante argentino, Wanda Nara tira le fila della carriera calcistica e del futuro del suo compagno.

Advertisement

Le scorse settimane hanno visto la moglie-agente del capitano interista rilasciare dichiarazioni importanti sul rinnovo di contratto di Maurito. Non ultimo il suo intervento nella trasmissione Tiki Taka dove, ospite in veste di opinionista, si è dimostrata stizzita per l'accanimento mostrato nei suoi confronti sulla questione del rinnovo contrattuale di Icardi. Vero è che Wanda Nara si è sempre detta sicura di un accordo tra le parti, certa del legame che lega il capitano al popolo nerazzurro, del loro affetto per la tifoseria, del rispetto per la società nonché del il legame con la città di Milano. D'altra parte l'aveva detto: "I tifosi interisti siano sereni". E pare che questa volta abbia avuto ragione lei.