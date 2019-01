Annuncio

Atalanta-Roma [VIDEO] si giocherà alle ore 15:00 di domenica 27 gennaio e potrà essere seguita in diretta in tv su Sky Sport. In modalità streaming potrà essere guardata invece su Sky Go. Le due formazioni sono in ottima salute. La Roma ha infatti piegato il volitivo Torino allo stadio Olimpico per 3-2, gli orobici hanno invece dominato a Frosinone con roboante quaterna di Duvan Zapata, mostrando una forza offensiva notevole.

Atalanta-Roma del 27 gennaio: gli assenti

Assenze importanti sono da segnalare tra i giallorossi.

Mancheranno infatti Under, Perotti e Jesus. Freuler e Varnier non saranno invece disponibili per mister Gasperini, che battendo la Roma potrebbe avvinare la zona Champions che, visto come sta giocando la sua squadra, non è più un'utopia.

La Roma sembra tuttavia uscita da un lungo periodo di crisi. Di Francesco ha saputo tenere saldo il timone quando si parlava di un esonero, che secondo alcuni Pallotta avrebbe voluto dopo l'inattesa sconfitta di Bologna. Adesso le cose vanno decisamente meglio. In molti riconoscono poi all'allenatore di aver saputo motivare la rivelazione Zaniolo, quando pochi lo conoscevano, lanciandolo da titolare in Champions contro una squadra top come il Real. Zaniolo è diventato un punto di forza della Roma ed ha già segnato in Serie A. Vedremo se saprà confermarsi a Bergamo, in un ruolo che sembra perfetto per lui e cioè dietro le punte.

Quote-scommesse di Atalanta-Roma e la classifica delle due squadre

Le quote per questo interessante Atalanta-Roma sono le seguenti: l'1 paga 2,20, l'X paga 3,65 e il 2 invece 3,10.

L'1X è quotato 1,37, l'X2 1,67 e l'12 è a 1,28. Per quanto riguarda il Gol la quota è a 1,44 e il No Gol è a 2,58. L'Over è a 1,52 mentre l'Under è a 2,35.

Passando alle curiosità, la Roma è la squadra [VIDEO]di Serie A contro cui l'Atalanta ha segnato più reti. Nelle ultime 12 gare di campionato, inoltre, i nerazzurri bergamaschi hanno sempre segnato. In classifica la Roma è quinta a 33 punti in 20 gare, con 37 gol fatti e 26 subiti. I bargamaschi sono al momento settimi con 31 punti e sognano quindi, vincendo, il sorpasso. Hanno segnato 44 reti subendone 27. Dal punto di vista tattico Atalanta-Roma è di difficile decifrazione: molto dipenderà dal risultato che vorrà ottenere Di Francesco perché sarebbe pericoloso giocare solo per il pari. Non ci resta che aspettare il match del 27 gennaio tra due team che indubbiamente lottano per l'Europa.