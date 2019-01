Annuncio

La Juventus prosegue senza soste la sua marcia di avvicinamento alla partita di domenica contro la Lazio. I bianconeri si sono allenati in mattinata e non si sono di certo risparmiati visto che la seduta è stata piuttosto intensa. Ad assistere all'allenamento della Juve c'era anche il Presidente Andrea Agnelli che ha osservato la preparazione dei suoi ragazzi in vista del match di domenica. Contro la Lazio Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con alcune assenze e potrebbero mancare addirittura 6 giocatori.

Infatti, oltre ai lungodegenti Andrea Barzagli e Juan Cuadrado probabilmente si aggiungeranno Sami Khedira, Miralem Pjanic e Mario Mandzukic; oltre a loro mancherà anche Medhi Benatia che è anche in procinto di lasciare la Juve.

Dall'allenamento di oggi, però, arriva una buona notizia, infatti, uno degli acciaccati è Joao Cancelo, ma il portoghese potrebbe rientrare per domenica. Il numero 20 bianconero stamattina ha lavorato in parte con i compagni e dunque non è da escludere che possa essere convocato per la trasferta romana. In vista del match di domenica è lecito attendersi dei cambi viste le tante assenze; quello che è certo è che in attacco si rivedranno Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Allegri riparte da CR7 e Dybala

Massimiliano Allegri per il match contro la Lazio dovrà fare alcuni cambi. Infatti, il tecnico livornese dovrà dosare le forze visto che mercoledì ci sarà la Coppa Italia e in più deve fare i conti con alcune defezioni. Il reparto che più è in sofferenza è il centrocampo poiché quasi certamente domenica mancheranno sia Sami Khedira che Miralem Pjanic. Anche in attacco ci sarà un'assenza ma Massimiliano Allegri ha tanti uomini a disposizione e perciò riuscirà senza problemi a sostituire Mario Mandzukic.

In avanti, contro la Lazio, si ripartirà da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Insieme a loro ci sarà uno fra Federico Bernardeschi o Douglas Costa. Ma non è da escludere che giochino entrambi soprattutto qualora Massimiliano Allegri [VIDEO]dovesse affidarsi al 4-4-2.

Domani la partenza per Roma

Domani, la Juve proseguirà la preparazione in vista della sfida contro la Lazio. La squadra si allenerà nel primo pomeriggio e poi lascerà subito la Continassa per andare all'aeroporto e imbarcarsi alla volta di Roma. Prima dell'allenamento e della partenza per la Capitale Massimiliano Allegri alle ore 12 parlerà in conferenza stampa. In quell'occasione è possibile che il tecnico livornese faccia il punto sugli infortunati e magari farà anche una battuta sul mercato, sulla possibile partenza di Medhi Benatia e su Martin Caceres. Tra l'altro Allegri conosce molto bene l'uruguaiano che ha già avuto alla Juve per due stagioni e del quale ha sempre parlato molto bene.