Dopo due anni dall'ultimo trofeo vinto dai rossoneri, proprio con la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana a Doha, il Club di Via Aldo Rossi è pronto nuovamente a vivere un'altra finale contro i bianconeri. I pronostici dei bookmakers sono tutti dalla parte degli uomini di Massimiliano Allegri, i quali dopo aver battuto la squadra di Gennaro Gattuso per quattro reti a zero nella finale di Coppa Italia, tenutasi lo scorso maggio a Roma, vorranno conquistare anche questo trofeo.

Per questa sfida molto importante, i due allenatori dovranno rinunciare ad alcuni elementi preziosi presenti all'interno della rosa, pertanto scopriamo insieme le probabili scelte di formazione con le quali entrambe le compagini affronteranno questa partita.

Ricordiamo, inoltre, che la gara si giocherà a Jeddah alle ore 18:30 davanti a una folta presenza di pubblico che arriverà da ogni dove per seguire i due club italiani.

Paquetà nuovamente titolare, Dybala pronto a giocare insieme a Cristiano Ronaldo

Con la squalifica di Suso dovuta al cartellino rosso subito nella gara interna di campionato giocata contro la Spal, mister Gattuso si affiderà nuovamente al nuovo acquisto brasiliano, Lucas Paquetà, partito titolare anche nella sfida di Coppa Italia vinta ai supplementari contro la Sampdoria. Il numero 39 rossonero ha dimostrato di avere tanta voglia di giocare e mostrare il proprio valore, per cui la finale contro la Juventus potrebbe essere un'ottima occasione per non far pentire la società sul suo acquisto. In attacco ci sarà invece il ballottaggio tra Castillejo e Patrick Cutrone: quest'ultimo autore di una bellissima doppietta messa a segno contro i blucerchiati.

Naturalmente in avanti posto fisso per Gonzalo Higuin [VIDEO]: tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni di giornale quella contro la Juventus potrebbe essere l'ultima gara con la casacca rossonera per il centravanti argentino, pronto ad approdare in Inghilterra alla corte di Maurizio Sarri. [VIDEO]

Per quanto riguarda la formazione bianconera, l'unica novità è la presenza dal primo minuto di Paulo Dybala, il quale sostituirà l'infortunato Mario Mandzukic. Spazio anche per Douglas Costa, che quest'anno ha avuto poche chance per mettersi in evidenzia a causa della squalifica subita in campionato dopo la partita interna giocata contro il Sassuolo. A centrocampo invece dovrebbe giocare Bentancur, al fianco di Matuidi e Pjanic, con Kedhira pronto a subentrare a partita in corso.