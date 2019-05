Quella di Patrick Cutrone non è stata certo una stagione da incorniciare, specie in confronto al precedente campionato, quando il talento della Nazionale Under 21 Italiana aveva registrato numeri da capogiro. Il baby rossonero classe '98 era infatti riuscito a farsi spazio nel Milan di Montella, spazzando via la concorrenza di gente come Nikola Kalinic e Andrè Silva, conquistando la fiducia in breve tempo anche della tifoseria rossonera che anche nei momenti più complicati della stagione in corso ha sempre sostenuto il centravanti milanista.

Quest'anno invece ha trovato pochissimo spazio, complice inizialmente la presenza in attacco di Gonzalo Higuain, il quale a Gennaio è approdato al Chelsea di Maurizio Sarri e venendo di conseguenza rimpiazzato dal bomber del Genoa Piatek. Anche con l'arrivo dell'attaccante polacco, Patrick Cutrone non è quasi mai riuscito a strappare una maglia da titolare, per cui è stato costretto a giocare solo brevi spezzoni di gara, per lo più i minuti finali di match nei quali il Milan doveva rincorrere gli avversari.

Il giovane calciatore rossonero ha tanta voglia di rivalsa, anche in virtù della giovane età e del talento che possiede, per cui con ogni probabilità ci saranno non poche offerte importanti nella prossima sessione di Calciomercato estiva che potrebbero aprire diverse porte al centravanti italiano.

L'Atalanta di Gasperini sarebbe interessata al talento di Patrick Cutrone

Il campionato dell'Atalanta di Gasperini è stato senza dubbio molto positivo, e nonostante la sconfitta arrivata in finale di Coppa Italia contro la Lazio di Simone Inzaghi, l'ambiente bergamasco non si è perso d'animo ed ora è concentrato per centrare l'obiettivo di accedere alla Champions League del prossimo anno.

Con il pareggio strappato allo Juventus Stadium contro gli uomini di Massimiliano Allegri, all'Atalanta basterà un successo interno contro il Sassuolo per avere la matematica certezza del terzo posto, indipendentemente dai risultati di Inter e Milan. Proprio in virtù di un'ipotetica qualificazione europea, la dirigenza lombarda si sta già mettendo all'opera per garantire al tecnico ex Genoa ed Inter una rosa molto competitiva.

Pare essere probabile la cessione di Duvan Zapata, perno fondamentale dell'attacco atalantino, che è corteggiato da tantissimi top club europei pronti a versare una cifra economica pari a 50 milioni di euro.

Un suo possibile sostituto potrebbe essere proprio Patrick Cutrone.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb al momento la società di Via Aldo Rossi valuta l'attaccante circa 25 milioni di euro, ma non è da scartare un prestito con diritto di riscatto, altra ipotesi che potrebbe prendere piedi nei prossimi mesi. Vedremo nelle prossime settimane se questa trattativa è destinata ad essere avviata o meno.