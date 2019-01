Annuncio

Sono tantissime le novità di calciomercato in queste ore [VIDEO]. Come ogni sessione di Calciomercato che si rispetti, ci sono molti affari dell'ultima ora. Questo accade in Serie A alle big del calcio italiano, ma anche in Serie B dove nelle ultime ore si sta scatenando una caccia al attaccante. Di Lecce ha ufficializzato l'arrivo di Tumminello ma potrebbe perdere l'affare Pucciarelli visto che ad oggi Chievo ed Empoli non ci sono ancora accordate sulla cessione dell'attaccante.

Il Lecce, se saltasse Pucciarelli, potrebbe richiamare Saraniti dal prestito alla Viterbese dove ha fatto poco bene: solo 1 gol in 13 presenze.

Sogna il Brescia che nelle ultime ore ha avuto contatti con l'entourage dell'attaccante Matri del Sassuolo e anche per Calaiò in uscita dal Parma.

Il sogno della Cremonese si chiama invece Fabio Ceravolo ma nelle ultime ore non si sono avute grandi novità in questa trattativa. Bomber Ciofani torna in Serie B: è fatta per il passaggio al Pescara, la trattativa è ai dettagli. Ieri Leali ha firmato per il Foggia [VIDEO]. Sarà lui il nuovo portiere rossonero.

Calciomercato di Serie B in diretta

Ore 8.50: la Salernitana è vicinissima a Zammarini, centrocampista del Pisa.

Ore 8.00: ufficiale! Il Venezia ha acquistato il difensore Maran dal Celta Vigo.