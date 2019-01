Annuncio

Si è appena concluso il match tra Torino e Inter sul risultato di 1-0, andato in scena allo stadio Grande Torino e valido per la ventunesima giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno.

Gol vittoria messo a segno da Armando Izzo di testa dopo 35'. La squadra di Spalletti resta terza in classifica con quaranta punti, a meno otto dal Napoli. La compagine di Mazzarri sale a trenta punti, a meno tre dalla Sampdoria, attualmente sesta. La settimana prossima i nerazzurri [VIDEO] ospiteranno il Bologna allo stadio Meazza, domenica alle ore18, mentre i granata saranno di scena al Mazza di Ferrara, dove affronteranno la Spal.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, sorprende tutti e si affida al 3-5-2, mandando in panchina sia Ivan Perisic, in odore di cessione [VIDEO], sia Matteo Politano, affidandosi al tandem d'attacco composto da Lautaro Martinez e Mauro Icardi.

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, manda in panchina Iago Falque e si affida al tandem formato da Belotti e Simone Zaza.

Nel primo tempo gara equilibrata, con l'Inter che è pericolosa prima con Lautaro Martinez, che tira di poco fuori dopo 3'. Poco dopo ancora pericolosa la squadra di Spalletti con un tiro da fuori di Mauro Icardi, ben respinto da Sirigu. Il Toro, però, non sta a guardare e reagisce con Belotti e Zaza che creano non pochi grattacapi alla difesa nerazzurra. I granata, poi, trovano il gol del vantaggio con Izzo, che al 35' di testa su azione di calcio d'angolo, trova una parabola che beffa Handanovic, aiutato da una deviazione di D'Ambrosio.

Nella ripresa non ci sono particolari occasioni gol da segnalare. L'unico episodio degno di nota è l'espulsione di Politano, reo di aver detto qualche parola di troppo all'arbitro nel finale.

Le pagelle di Torino-Inter

Queste le pagelle del match appena concluso. I voti dell'Inter:

Handanovic 5,5: Forse poteva fare qualcosa in più sul gol di Izzo.

Skriniar 7: Sempre il migliore in campo.

De Vrij 5,5: Ammonizione che avrebbe potuto evitare nel primo tempo.

Miranda 5,5: A volte sembra quasi svogliato.

D'Ambrosio 6: Alterna cose buone ad altre meno buone.

Vecino 5: Mai veramente in partita.

Brozovic 5,5: Troppo nervoso.

Joao Mario 5: Perde nettamente il duello con Rincon in mezzo al campo.

Dalbert 6: Prova a spingere sulla fascia.

Lautaro Martinez 6: Qualche buona giocata, ma mezzo voto in meno per il gol sbagliato a inizio primo tempo.

Icardi 5: Non riesce ad incidere

Queste invece le pagelle del Torino:

Sirigu 6: Mai impensierito.

Izzo 7,5: Migliore in campo in assoluto. Dalle sue parti non si passa. Segna il gol partita.

N'Koulou 6,5: Tiene ben su Icardi.

Djidji 6,5: Molto ordinato.

De Silvestri 6: Lotta su ogni pallone.

Lukic 6: Detta i tempi in mezzo al campo.

Rincon 6,5: Annulla qualsiasi iniziativa di Joao Mario.

Ansaldi 5,5: Nervoso, soffre probabilmente la sfida da ex.

Ola Aina 5,5: Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.

Zaza 6,5: Corre e lotta su ogni pallone.

Belotti 7: Una delle migliori prestazioni della stagione. In grande forma.