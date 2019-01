Advertisement

Questa sera, allo stadio Wembley di Londra, scendono in campo Tottenham e Chelsea per la semifinale d'andata della 58esima edizione della Coppa di Lega inglese. Il match di ritorno, a Stamford Bridge, è in programma per martedì 22 gennaio. L’altra semifinale (domani l’andata, il 22 gennaio il ritorno) vedrà invece la sorpresa Burton Albion sfidare il Manchester City. In Premier League [VIDEO] i due club londinesi sono separati da 4 punti, con gli Spurs al terzo posto e i Blues di Sarri al quarto.

Nel match di campionato, giocato lo scorso novembre, l’undici di Pochettino si è imposto nettamente per 3-1. Chelsea in cerca dell’ottava finale di English Football League Cup (5 i trofei vinti), Tottenham a caccia del nono atto finale (4 i trionfi).

Tottenham-Chelsea in diretta esclusiva su DAZN

Tottenham-Chelsea si giocherà alle ore 21 e sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva da DAZN [VIDEO]. Partita pertanto visibile su smart tv, pc, smartphone, tablet, consolle per videogiochi. Il prezzo per accedere a tutti gli eventi proposti dalla piattaforma del Gruppo Perform prevede una tariffa unica di 9,99 euro al mese con il primo mese di prova gratuito. Queste le probabili formazioni al Wembley Stadium:

Tottenham (4-2-3-1) : Gazzaniga; Aurier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Winks, Sissoko; Son, Alli, Eriksen; Kane. Allenatore: Pochettino.

Chelsea (4-3-3): Caballero; Zappacosta, Luiz, Rudiger, Alonso; Kanté, Jorginho, Barkley; Morata, Hazard, Willian. Allenatore: Sarri.

Precedenti e curiosità della sfida tra Spurs e Blues

Anche se Tottenham-Chelsea non è considerato tra i derby più prestigiosi di Londra, le due tifoserie sono comunque da sempre in grande rivalità.

Fortemente alimentata dalla finale di Coppa d’Inghilterra 1967, vinta dagli Spurs, e poi durante il campionato 1974/75 che vide i due club in lotta per la permanenza in prima divisione e nello scontro diretto giocato a tre turni dalla fine del campionato prevalere il Tottenham che praticamente condannò il Chelsea alla retrocessione. Dagli anni ’90 è invece iniziato un periodo di netto dominio dei Blues, rimasti imbattuti contro gli Spurs in campionato per ben 16 anni.

Nel 2008 Tottenham e Chelsea si sono sfidate in finale per la Coppa di Lega con il trofeo vinto dagli Spurs (2-1). Sette anni più tardi la rivincita del Chelsea che ha battuto (2-0) i rivali nell’atto conclusivo. Il bilancio complessivo dei precedenti vede in vantaggio i Blues, mentre è in equilibrio perfetto nei 10 confronti più recenti: 4 vittorie a testa e 2 pareggi.