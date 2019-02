Annuncio

Lione-Barcellona, Liverpool-Bayern Monaco, Atletico Madrid-Juventus e Schalke-Manchester City sono i rimanenti ottavi di finale di Champions League che si giocheranno il 19 e 20 febbraio. Siamo solamente alla gara d'andata, ma i primi 90 minuti potrebbero già essere decisivi per la qualificazione. Pronostici mai facili quando si incontrano grandi squadre come queste, ma sono le quote dei bookmakers di Intralot e Snai a dare delle indicazioni sulle favorite.

Le partite del 19 febbraio

Lione-Barcellona: le quote indicano ovviamente la formazione spagnola come favorita per la vittoria in questo match d'andata, ma Messi e soci faranno molto bene a non sottovalutare un Lione che ha ottimi giocatori, specie in attacco.

I francesi stanno lottando per il secondo posto nel loro campionato, il Barcellona invece è al comando della Liga e viaggia verso l'ennesimo titolo. L'impressione è che i blaugrana possano spuntarla, magari in match con entrambe le squadre a segno.

Liverpool-Bayern Monaco: è senza ombra di dubbio l'ottavo di finale più equilibrato. Da un lato la squadra che al momento si trova al comando della Premier League, dall'altro un Bayern che è tornato a lottare per il titolo in Bundesliga. Tanti campioni in campo, sia da una parte che dall'altra, che possono fare la differenza anche con una singola giocata. Il Liverpool è favorito per il successo casalingo, ma non dovrà commettere nessuna leggerezza in difesa, altrimenti il Bayern potrebbe approfittarne.

Juventus leggermente favorita dai pronostici

Atletico Madrid-Juventus: anche le quote Snai e Intralot ci dicono che questa partita sarà molto equilibrata, anche se la Juventus parte leggermente favorita per la vittoria rispetto alla squadra allenata da Diego Simeone. Segnare all'Atletico, che fa della difesa uno dei suoi punti di forza, è sempre molto difficile. La Juve di Allegri però ha un Ronaldo che può fare la differenza e anche un pareggio con gol alla fine non sarebbe da buttare via, considerando poi che la sfida di ritorno si giocherà allo Stadium.

Schalke-Manchester City: è la partita dai pronostici più scontati, perché è difficile pensare che gli inglesi si fermeranno di fronte ad uno Schalke che nel suo campionato è addirittura in lotta per non retrocedere.

La squadra di Pep Guardiola potrebbe imporsi e mettere già in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale di Champions.