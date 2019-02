Annuncio

La ventiseiesima giornata di Serie B si giocherà in turno infrasettimanale e sarà aperta dalla sfida di alta classifica tra Benevento e Pescara, in programma martedì 26 febbraio alle ore 18.

In quanto anticipo di giornata, oltre che ovviamente in diretta streaming su Dazn che detiene i diritti sul campionato della seconda categoria italiana, la partita del ‘Vigorito’ sarà visibile anche in chiaro, trasmessa in diretta tv su Rai Sport. Inizialmente fissata per ore 21, Benevento-Pescara è stata poi anticipata alle 18 proprio per ragioni televisive, ovvero per non creare una concomitanza di eventi con la semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan in programma nello stesso giorno e che andrà ugualmente in onda sulle frequenze della Rai.

Benevento-Pescara, le probabili formazioni

Separate da un punto, Benevento e Pescara occupano rispettivamente il quarto e terzo posto della graduatoria e sono entrambe in piena corsa per la promozione diretta in Serie A, attualmente distante 2 punti per i sanniti e 1 per gli abruzzesi.

Reduce dal pareggio in casa del Foggia (1-1), l’undici di Bucchi si è visto interrompere a tre la striscia di vittorie consecutive, ma ha allungato a nove giornate la serie di risultati utili. Il Pescara proviene invece dalla vittoria per 2-0 con il Padova, bis anche nel punteggio del successo di Crotone. Due risultati che hanno rilanciato le ambizioni della squadra di Pillon dopo un periodo di leggera flessione.

All'andata si è imposto il Pescara 2-1.

Per quello che riguarda le possibile scelte tecniche, non farà sicuramente parte dell’undici giallorosso lo squalificato Improta, mentre tra i biancoazzurri è segnalato il ballottaggio tra Melegoni e Crecco per una maglia sulla corsia avanzata di sinistra. Queste le probabili formazioni:

Benevento (4-4-2): Montipò; Caldirola, Tuia, Costa, Maggio; Asencio, Bandinelli, Crisetig, Buonaiuto; Coda, Insigne. All.: Bucchi.

Pescara (4-3-1-2): Fiorillo; Gravillon, Scognamiglio, Campagnaro, Ciofani; Memushaj, Brugman, Melegoni; Marras; Mancuso, Monachello. All.: Pillon.

Le altre partite della 26^ giornata

La 26^ giornata cadetta proseguirà sempre martedì 26 febbraio con altre sei partite in programma alle ore 21, tra cui spicca Lecce-Verona, altra sfida ai piani alti della classifica.

Mentre la capolista Brescia sarà impegnata sul campo del Padova.

Completeranno il quadro Ascoli-Foggia, Cosenza-Carpi, Crotone-Palermo e Salernitana Cremonese. Infine, mercoledì 27 il turno infrasettimanale sarà chiuso dalle sfide Venezia-Perugia (ore 19) e Spezia-Livorno (ore 21).