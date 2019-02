Annuncio

Dopo la sonora sconfitta rimediata al Wanda Metropolitano contro il rabbioso Atletico Madrid, la Juventus oggi si è rituffata in campionato per disputare la gara contro il Bologna. L'obiettivo prioritario dei bianconeri e dell'allenatore era vincere per riacquistare fiducia nei propri mezzi. L'undici sceso in campo al Dall'Ara ha avuto un esordio poco arrembante, tanto da non creare occasioni da gol, mentre gli avversari hanno mostrato tutta l'intenzione di approfittare del momento no degli ospiti. Per fortuna non sono riusciti a concretizzare e così la prima frazione si è conclusa sullo 0-0. Nella ripresa la Juventus sembra prendere coraggio, ma sono ancora i padroni di casa ad avere una chiara occasione al 10º minuto, per fortuna sventata da Alex Sandro.

Per dare una scossa al match il "conte Max" al 22º getta nella mischia Paulo Dybala, in sostituzione del terzino brasiliano. Questa volta la mossa è azzeccata, perché l'argentino intercetta un lancio di Blaise Matuidi e insacca il pallone nella rete rossoblù. Nonostante i felsinei non si siano arresi fino alla fine, la partita termina 1-0.

L'analisi del match

Massimiliano Allegri, ritenuto il maggior responsabile della débâcle al Wanda, in coda al match ha rilasciato un’intervista a Sky Sport durante la quale ha fatto il punto sulla prestazione odierna dei suoi uomini ed ha dato delle indicazioni sull'ottavo di ritorno di Champions League. In primo luogo afferma che i suoi ragazzi sono stati bravi a portare a casa il risultato, nonostante fossero ancora un po' appesantiti dalla trasferta madrilena.

Elogia Perin che nel finale parando il tiro di Sansone ha salvato il risultato e così la capolista ha conservato il vantaggio di 13 lunghezze sul Napoli. Cancelo, impiegato come esterno d'attacco da inizio partita ha stentato, mentre negli ultimi 20 minuti con la Lazio ha brillato, ma ciò per l'intervistato è normale perché il suo ruolo congeniale è il terzino.

Sull'ottavo di ritorno contro l'Atletico

Parlando del ritorno contro l'Atletico, il tecnico ha la consapevolezza che tutto può andare storto, ma crede che possa accadere il contrario: "Magari faremo un disastro al ritorno, ma non credo". La speranza del "conte Max" è quella di recuperare pedine fondamentali come Douglas Costa e Miralem Pjanic che pur avendo giocato uno spezzone di gara al Dall'Ara non è al top della condizione.

Anche Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non hanno una condizione fisica ottimale perché reduci da infortuni. La sfida contro il Napoli è vista dall'allenatore come un test importante in ottica Champions League.