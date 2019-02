Annuncio

La ventiquattresima giornata di Serie B prenderà il via dalla Sicilia con la sfida imperdibile tra il Palermo e il Brescia regine del torneo cadetto che sognano la Serie A. Seconda contro prima divise da un punto; miglior difesa, i rosanero con 18 gol subiti, contro il migliore attacco, le rondinelle che hanno realizzata 49 reti, 21 delle quali firmate dal capocannoniere Alfredo Donnarumma. Sebbene alle prese con problemi societari, la compagine di mister Stellone sembra aver superato la fase di flessione ed è reduce dal blitz in casa del Perugia (1-2); mente i lombardi di Corini proseguendo nel loro stato di grazia arrivano dal successo contro il Carpi (3-1) con il quale hanno allungato a dieci la serie di partite utile consecutive (7 vittorie e 3 pareggi).

Palermo-Brescia in chiaro su Rai Sport

Il big match Palermo-Brescia si giocherà venerdì 15 febbraio allo stadio Renzo Barbera con calcio d’inizio fissato alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn, che detiene i diritti sulla Serie B, e, in quanto anticipo del venerdì, anche in chiaro con la diretta tv su Rai Sport con collegamento dalle 20.45.

Per ciò che riguarda le possibili scelte dei due tecnici, premesso che tra i padroni di casa sono segnalati in dubbio Mateju, Lancini e Dall’Oglio; mentre tra gli ospiti oltre agli infortunati Mazzotta e Pirrello c’è in forse anche Rajkovic, ecco le probabili formazioni:

Palermo (4-3-2-1): Brignoli; Rispoli, Szyminski, Bellusci, Salvi; Haas, Jajalo, Aleesami; Trajkovski, Falletti; Puscas.

All.: Stellone.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. All.: Corini.

I precedenti

All’andata vittoria del Brescia per 2-1 con doppietta di Donnarumma nel volgere di due minuti intorno alla mezzora e marcatura della bandiera nel finale per i rosanero con Moreo. Nell’ultimo confronto giocato in Sicilia, invece, vittoria del Palermo per 2-0 (gennaio 2018), mentre per ritrovare le rondinelle corsare al Barbera bisogna tornare indietro fino al lontano campionato di Serie A 1969/70, punteggio 1-3.

In massima divisione le due squadre vantano complessivamente 12 precedenti, primo dei quali nel 1933 (Brescia-Palermo 1-1), ultimo nel 2011 (Palermo-Brescia 1-0) e il prossimo sognano di giocarlo nella stagione futura in virtù di una promozione che ad oggi sembra alla portata di entrambe.