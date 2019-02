Annuncio

Il 24 febbraio alle ore 15 Bologna e Juventus si sfideranno al "Renato Dall'Ara", in una gara valida per il 25esimo turno di serie A, visibile su Sky Sport e in streaming su Sky Go.

La Juve sarà reduce dalla delicata trasferta di Madrid per la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il combattivo Atletico del "Cholo" Simeone (una vecchia conoscenza del nostro campionato) e chiaramente un impegno di questo livello potrebbe influenzare la prestazione dei torinesi, che potrebbero risultare un po' affaticati, soprattutto dal punto di vista mentale.

Che gara sarà Bologna-Juve del 24 febbraio

Il Bologna manovriero e combattivo visto a Roma (coi giallorossi gli emiliani hanno perso 2-1, giocando una grande partita) potrà dare del filo da torcere alla "corazzata" bianconera?

Di sicuro il cambio della guida tecnica (Mihajlovic ha sostituito Pippo Inzaghi) e gli innesti dei nuovi arrivati Edera, Sansone e Soriano nella sessione invernale del Calciomercato, hanno rivitalizzato i rossoblu, anche se il gap tecnico tra Bologna e Juventus resta significativo.

I bianconeri di Max Allegri sono nettamente favoriti in questa sfida di campionato, anche se il fatto di avere ben tredici lunghezze di vantaggio, sulla seconda in classifica: e cioè il Napoli, potrebbe portare ad un ampio turnover, per far rifiatare qualche pedina fondamentale.

La classifica e alcuni dati statistici per Bologna e Juventus

La capolista Juventus ha conquistato 21 vittorie e 3 pari per un totale di 66 punti in 24 partite. Non ha ancora perso in campionato, mentre in Tim Cup è stata eliminata dalla sorprendente Atalanta in gara unica. Ha segnato 52 gol, ha subito 15 gol. In classifica ha ben tredici punti in più della seconda, cioè il Napoli di Carletto Ancellotti.

Il Bologna, dopo 24 turni di campionato, ha al suo attivo solo 18 punti ed occupa il 18mo posto in graduatoria.

Ha vinto 3 gare, pareggiandone 9 e perdendone ben 12, cioè la metà di quelle disputate. Il Bologna ha segnato 19 gol e ne ha subiti 37. Con queste premesse, centrare l'obiettivo salvezza non sarà facile.

L'appuntamento per questo Bologna-Juventus è per le ore 15:00 del 24 febbraio. Ricordiamo che la partita andrà in diretta su Sky Sport e in modalità streaming su Sky Go. Chi lo desidera, può seguirla in diretta testuale grazie al sito diretta.it.

Via radio, il match sarà trasmesso da Radio Uno Rai insieme alle altre gare del 24 in programma alle ore 15:00 e cioè Samp-Cagliari, Chievo-Genoa, Parma-Napoli, Sassuolo-Spal, Fiorentina-Inter.