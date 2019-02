Annuncio

La chiusura del Calciomercato è ormai avvenuta, ma l’Inter sembra avere tutta l’intenzione di lavorare per costruire un buon futuro assieme ai migliori protagonisti della stagione attuale. Il passo decisivo per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar sembra essere stato fatto: resterà fino al 2023.

Inter, Skriniar resta fino al 2023

Secondo quanto è stato riportato dal Corriere dello Sport, Skriniar, una delle colonne portanti della squadra nerazzurra, è ormai pronto al rinnovo del suo contratto e sarebbe quindi ora "costretto" a rimanere fino al 2023. Il calciatore slovacco sembra essere giunto ad un punto d’incontro con la squadra, eliminando così la sua presenza dal calciomercato: l’ingaggio dell’Inter consiste in una retribuzione di 3 milioni di euro all’anno, più gli eventuali bonus.

L’intesa dunque è stata finalmente trovata, ma con non poche difficoltà da parte della società, che dal punto di vista economico ha dovuto sicuramente fare uno sforzo non indifferente. Lo stipendio del calciatore slovacco (se le informazioni, già comunque provenienti da fonti autorevoli, venissero confermate) verrebbe di conseguenza raddoppiato.

Lo stipendio di Milan Skriniar sarà raddoppiato

Al momento lo stipendio di uno dei perni dell’Inter ammontava a 1,7 milioni per ogni stagione: si tratta quindi quasi di un raddoppio. Probabilmente l’unica strada che è stata trovata per ottenere l’intesa. La strada per trovare un accordo di rinnovo non si è ancora conclusa ma appare chiaro come, ormai, i passaggi fondamentali siano stati portati a termine: bisogna soltanto comprendere come comportarsi per le commissioni dell’agente del calciatore, Karol Csonto, e per il suo bonus, ma ormai sembra apparire chiaro come il ‘sodalizio’ tra Skriniar e la squadra nerazzurra possa andare avanti.

Infine, le motivazioni riguardanti il raddoppio dello stipendio sembrano essere da ricercare principalmente nel tentativo dell’Inter di eguagliare le proposte che erano state fatte al giocatore nel corso dell’ultimo periodo di calciomercato, in particolare da Barcellona e United. Probabilmente d’estate sarà necessario tornare sull’argomento, ma con maggiore tranquillità rispetto all’ultima volta.

L’accordo infatti non prevede una clausola rescissoria e, per tale ragione, dopo l’acquisto di Godin l’Inter può godere di grande serenità ed anche di una situazione di maggiore forza.