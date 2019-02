Annuncio

Era nell'aria da diverso tempo, ma ora sembra esserci la conferma: il difensore brasiliano Joao Miranda dirà addio all'Inter nel mese di giugno, dopo che la società aveva cercato invano di assecondare la sua richiesta di cessione già durante il mercato invernale. Adesso sembra proprio che le parti abbiano trovato un accordo per consentire al centrale sudamericano di trovarsi una nuova sistemazione in estate.

Joao Miranda alla ricerca di una nuova sfida professionale

Già durante il mercato di gennaio, il calciatore brasiliano aveva chiesto alla società di andar via per trovare nuovi stimoli in un altro club, con l'obiettivo di giocare con maggiore continuità. L'Inter era venuta incontro alla volontà del suo tesserato, mettendosi in moto per trovare una soluzione che fosse gradita sia all'ex Atletico Madrid che al club stesso.

Nonostante ciò, l'addio non si era concretizzato perché erano giunte tutte offerte basate su prestiti, poco gradite alla società nerazzurra. A questo punto Miranda, nonostante la delusione, aveva accettato la situazione, rimettendosi al lavoro con professionalità per farsi trovare pronto qualora il tecnico Spalletti avesse avuto bisogno di lui.

Proprio questo comportamento ineccepibile avrebbe favorito un'ulteriore apertura da parte dell'Inter che avrebbe assicurato al giocatore 34enne la sua disponibilità a lasciarlo partire nella prossima estate.

L'addio di Miranda a giugno

Dunque, le strade di Joao Miranda e dell'Inter sembrano destinate a separarsi a giugno. Il club di Suning, avendo apprezzato la correttezza e la professionalità del calciatore brasiliano, gli avrebbe garantito piena libertà nello scegliere la sua nuova squadra a patto che, naturalmente, la società milanese non ci rimetta sotto il profilo economico.

Del resto, per quanto riguarda il reparto difensivo, l'Inter ha già diversi nomi su cui contare: su tutti, naturalmente, le conferme di Stefan de Vriij e di Milan Škriniar. Inoltre sembra che la dirigenza nerazzurra voglia riportare alla base Alessandro Bastoni, attualmente in prestito al Parma. Si tratta di un ragazzo di 19 anni che viene considerato un talento in erba su cui puntare.

Senza dimenticare l'arrivo ormai dato per certo di Godin a parametro zero, per la prossima stagione ci sarebbe grande ottimismo intorno alla scommessa Andrew Gravillon, mentre è ancora tutto da decifrare il futuro di Andrea Ranocchia. Insomma, sembra proprio che nel prossimo Calciomercato estivo l'Inter sia destinata ad essere una delle grandi protagoniste, con la rosa che potrebbe essere ulteriormente rivoluzionata soprattutto dopo un mercato di gennaio avaro di soddisfazioni.