L'Inter sarà sicuramente uno dei club più attivi la prossima sessione di Calciomercato. A giugno, infatti, la società nerazzurra uscirà definitivamente dal settlement agreement siglato con la Uefa durante la gestione Thohir e, dunque, non sarà limitata dai paletti del fair play finanziario, che hanno condizionato le ultime campagne acquisti.

L'obiettivo principale sarà quello di rinforzare il centrocampo, essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione. Il grande acquisto fatto in quel reparto la scorsa estate, Radja Nainggolan, infatti, ha deluso le aspettative fino a questo momento. A prescindere dal belga, però, serve un giocatore in grado di dettare i tempi al fianco di Marcelo Brozovic e non è un caso che fino all'ultimo ad agosto si sia provato a prendere un fuoriclasse assoluto come Luka Modric.

Rakitici in pole

Potrebbe essere sempre croato il grande obiettivo dell'Inter per la prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra, infatti, ha messo nel mirino Ivan Rakitic. Il centrocampista è in rotta con il Barcellona, che sta puntando a ringiovanire la rosa avendo acquistato De Jong dall'Ajax e avendo praticamente definito il colpo Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Il croato, dunque, non sembra essere più il fulcro del progetto blaugrana, che hanno accantonato l'ipotesi di un rinnovo. L'attuale contratto si aggira intorno ai sei milioni di euro e non spaventa l'Inter, pronta a mettere sul piatto un ingaggio superiore, così come successo con Luka Modric l'estate scorsa.

Il classe 1988 ha manifestato la propria volontà di lasciare la Catalogna e la sua valutazione dovrebbe aggirarsi intorno ai cinquanta milioni di euro.

Gli altri obiettivi

Rakitic, però, non è l'unico obiettivo di Marotta per il centrocampo. Ci sono altri tre nomi sul taccuino dell'amministratore delegato dell'Inter. Uno è sempre quello di Luka Modric, per il quale si segue la vicenda rinnovo con il Real Madrid. Se questo non dovesse arrivare i Blancos potrebbero essere costretti a cederlo visto il contratto in scadenza a giugno 2020.

Altro obiettivo è Toni Kroos, centrocampista tedesco che potrebbe lasciare, come Modric, il Real Madrid questa estate.

L'ultimo nome, poi, è quello di Ndombele, centrocampista francese del Lione nel mirino di tutti i top club europei.

Almeno uno di questi, dunque, potrebbe essere il grande colpo dell'Inter la prossima estate per rinforzare il centrocampo. Impossibile pensare che i nerazzurri possano puntare su tutti e quattro, visti gli eccessivi costi tra cartellino e ingaggio. Inoltre un tassello in mezzo al campo potrebbe essere occupato da Nicolò Barella, per cui è ben avviata la trattativa con il Cagliari.