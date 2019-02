Annuncio

Il Calciomercato della Juventus si proietta verso l'estate, e l'argomento più caldo da qui a giugno sarà probabilmente il futuro di Dybala. Da mesi si rincorrono le voci di un possibile addio, con Inter e Real Madrid che farebbero carte false per averlo e Barcellona, Manchester United e Bayern Monaco che stanno tenendo d'occhio al situazione. Al momento sono solo rumors, ma i bianconeri non vorrebbero privarsi dell'argentino e per questo avrebbero fissato il prezzo del cartellino sui 130 milioni.

Una cifra molto alta se si pensa che i bianconeri lo pagarono al Palermo 40 milioni, 32 più otto di bonus, nel 2015.

Calciomercato Juventus: l'Inter vorrebbe Dybala

In Italia, la squadra maggiormente interessata a Dybala dovrebbe essere l'Inter. A fargli da sponsor sarebbe colui che fino a qualche mese fa manovrava il calciomercato della Juventus: Beppe Marotta.

L'ex dirigente bianconero ha da sempre un debole per la Joya e vorrebbe portarlo in nerazzurro, ma di certo non sarà facile. Il primo ostacolo sono i 130 milioni che sarebbero stati chiesti dalla Juventus. In estate, a meno di clamorosi ripensamenti, partirà Perisic, che porterà in dote un bel bottino, ma poi bisognerà valutare altre situazioni come quelle di Nainggolan e Icardi. Oltre ai problemi finanziari, l'Inter non parte favorita nella corsa all'argentino per altri due motivi. Il primo è rappresentato dal fatto che difficilmente i Campioni d'Italia cederanno il loro gioiello in Italia (per ovvi motivi), mentre il secondo è la Champions League. Il ruolino di marcia di Spalletti ultimamente è stato ben al di sotto delle aspettative e il vantaggio sulle pretendenti ai posti che valgono la qualificazione si è assottigliato.

Milan, Lazio, Roma e Atalanta sono molto vicine ed è quasi inutile far notare che senza Champions difficilmente si potrebbe convincere l'attaccante bianconero a trasferirsi a Milano.

Real e altri club europei in pressing sulla Juve per Dybala

La partecipazione alla prossima Champions League non sarà un problema per gli altri club che sono stati accostati a Dybala negli ultimi rumors sul calciomercato della Juventus. In prima fila ci sarebbe il Real Madrid che da tempo segue la Joya. Gli intrecci con i blancos sono molti, a Paratici oltre a Marcelo piace Isco in rotta con il club per colpa delle scelte di Solari. Secondo alcuni siti specializzati, lo spagnolo potrebbe essere inserito in una possibile trattativa per Dybala. Se la Juve non dovesse accettare questa sorta di scambio, allora Florentino Perez per realizzare i suoi desideri dovrebbe mettere mano al portafogli. La buona notizia per i tifosi bianconeri è che il Real si sta muovendo anche per altri profili molto simili a Dybala, ad esempio Hazard. l'acquisto del belga o di un giocatore di questa caratura in attacco fermerebbe il corteggiamento.

I rumors di mercato hanno fatto drizzare le antenne anche al Barcellona. I blaugrana si stanno coccolando Dembelè, la cui crescita è stata esponenziale nell'ultimo anno, lui insieme a Messi e Suarez assicurano gol e spettacolo al Camp Nou ma non bastano per correre su più fronti e per vincere tutto. Così il club catalano si sta muovendo per un grande colpo offensivo: la lista è lunga e insieme all'attaccante di Allegri ci sarebbero anche Neymar e Mbappè. I rumors si rincorrono, le voci continuano, una cosa è sicura: da qui a inizio giugno Dybala verrà spesso tirato in ballo quando si parlerà di calciomercato in casa Juventus.