Annuncio

Annuncio

Ramsey non basta, la Juventus progetta un centrocampo super. Il gallese arriverà a Torino a giugno, ma Paratici si muove anche per il sogno Paul Pogba e per quattro giocatori che possano dare qualità alla mediana di Allegri: Isco, Eriksen, James Rodriguez e la giovane stellina portoghese Joao Felix.

La Juventus fa la spesa al Real: piacciono Isco e James Rodriguez

Le prime telefonate del Calciomercato della Juventus saranno dirette verso il Real Madrid.

Le scelte di Solari hanno creato non poche tensioni e questo potrebbe indurre Fiorentino Perez alla rivoluzione estiva. Tanti acquisti e altrettante cessioni, il piano sembra essere chiaro e i bianconeri proveranno ad approfittarne per riuscire ad arrivare a Isco.

Advertisement

Lo spagnolo anche nell’ultimo turno di campionato è rimasto a guardare gli altri giocare dalla panchina, la frattura tra lui e il nuovo allenatore sembra impossibile da sanare e così sono sempre più insistenti le voci di un addio. La Juve ci proverà, ma dovrà stare attenta alla concorrenza del Manchester City, Guardiola ha un vero debole per Isco e sicuramente proverà ad acquistarlo.

I discorsi con i Blancos sono aperti anche per Marcelo, la prima offerta da 45 milioni per il cartellino e 12 di ingaggio è già stata recapitata, e per James Rodriguez. Il colombiano è attualmente in prestito al Bayern Monaco che non ha ancora preso una decisione sul riscatto del cartellino fissato a 42 milioni, il suo futuro è in bilico perché il sudamericano non è un titolare inamovibile del club tedesco e potrebbe anche decidere di spingere per lasciare la Germania.

Advertisement

Mercato inglese: Pogba e Eriksen obiettivi della Juve

Isco e James Rodriguez in Spagna, Eriksen e Pogba in Inghilterra. La Juventus batte tutti i fronti per portarsi a casa nuovi centrocampisti e sull’isola britannica, da dove arriverà Ramsey, ha messo nel mirino due giocatori. Il primo è un grande ex che da mesi e mesi viene accostato al club di Torino: si tratta di Paul Pogba. Secondo i quotidiani inglesi è lui il primo obiettivo di Paratici per la prossima stagione così il Manchester United avrebbe già intavolato le trattative per il rinnovo sperando che l’addio di Mourinho e l’arrivo di Solskjaer possano essere una spinta in più verso la firma della nuova intesa. Il rinnovo di contratto è il grande problema che ha il Tottenham con Eriksen, faro della manovra del club inglese. La scadenza è fissata per il 2020, ma il giocatore non ha mai preso in considerazione la possibilità di rinnovare ed è difficile che lo possa fare adesso, così gli Spurs sono costretti a venderlo in estate per non perderlo a zero tra un anno e mezzo.

La Juve si è inserita in una corsa che vede molti pretendenti, in pole al momento ci sarebbe il Real Madrid, non una bruttissima notizia. Se Fiorentino Perez mettesse le mani sul danese dovrebbe liberare almeno uno tra Isco e James Rodriguez (se quest'ultimo tornerà a Madrid).

Tanti giovani per i bianconeri: c'è anche Joao Felix

I binari della Juventus per la prossima sessione di calciomercato sono due. Da una parte si cercano i campioni per rendere ancora più forte la rosa di Allegri, dal’altra si scandaglia il mondo per acquistare i migliori giovani in circolazione. Nel mirino c’è soprattutto il Portogallo con l’attaccante Trincao del Braga, su cui si sta per scatenare una vera e propria asta, e il centrocampista Joao Felix. 19 anni, stellina del Benefica, in patria lo chiamano già il nuovo Rui Costa e lui risponde sul campo con 6 gol in 12 partite. Un gioiellino che sta facendo impazzire mezza Europa: in Spagna ci sono Real Madrid e Barcellona, in Francia lo segue il PSG, in Italia oltre alla Juve c’è il Milan senza contare che anche Borussia Dortmund e Bayern Monaco si starebbero gettando sul giocatore. Il club lusitano ha inserito nel suo contratto una clausola da 120 milioni di euro e avrebbe in progetto di alzarla ancora, ovviamente questo non spaventerà la concorrenza, se il ragazzo dovesse spingere per lasciare la squadra tutte le cifre verrebbero riviste al ribasso, e di molto.

La linea verde del mercato bianconero coinvolge anche la meglio gioventù italiana. Da tempo ormai si vocifera di un interessamento reale per Zaniolo, nuovo gioiello della Roma che sta facendo faville in Serie A e si è guadagnato anche la Nazionale. Nel mirino di Paratici continua ad esserci quel Tonali che piace a tutte le big de nostro campionato, ma sembra non aver ancora scelto la sua prossima destinazione. Giugno si avvicina e la Juventus è pronta rifare il look al centrocampo tra grandi campioni e giovani promesse del calcio mondiale.