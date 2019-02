Annuncio

I primi mesi del 2019 ci stanno mostrando due storiche protagoniste della Serie A in evidenti problemi di risultati. Se però da una parte la Juventus ha un vantaggio talmente ampio sul Napoli (9 punti) che dà tranquillità ad Allegri, l'Inter invece è incappata in tre sconfitte di seguito, negli ultimi due match di Serie A contro Torino e Bologna e nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio dopo i calci di rigore. Al di là di un calo di rendimento, probabilmente fisiologico quello dei bianconeri mentre quello nerazzurro è decisamente preoccupante, che sembra in qualche modo accomunarle, da alcune indiscrezioni pare che le due storiche rivali possano sedersi insieme allo stesso tavolo e parlare di Calciomercato.

Oggetto del desiderio della dirigenza interista sembra essere Paulo Dybala, la punta argentina nell'ultimo match che la Juventus ha pareggiato 3 a 3 contro il Parma, è uscita non felice dopo la sostituzione dirigendosi direttamente negli spogliatoi.

Beppe Marotta, ex ad bianconero ed attuale dirigente dell'Inter, stravede da sempre per la Joya e potrebbe convincere Zhang a fare un'offerta nel mercato estivo.

La stagione di Dybala alla Juve

Il giocatore argentino, da anni uno dei leader della Juventus, sta disputando una stagione non notevole dal punto di vista realizzativo, perché Allegri ha deciso di posizionarlo in un ruolo sicuramente meno vicino alla porta avversaria. D'altronde, sostenere un settore avanzato con giocatori come Cristiano Ronaldo e Mandzukic, richiede un impegno costante da parte delle punte anche nella fase difensiva, un lavoro che spetta maggiormente al croato e all'argentino, mentre CR7 mantiene una posizione più avanzata. Secondo i rumors, Dybala non sarebbe contento dell'attuale posizione in campo, ma naturalmente si tratta solo di voci di corridoio.

L'interesse delle grandi di Spagna: Barcellona e Real Madrid

Se davvero Paulo Dybala va sul mercato la prossima estate, si potrebbe scatenare una sorta di asta. Il giocatore piace parecchio alle due grandi di Spagna, tanto al Barcellona quanto al Real Madrid. Per privarsi del talento argentino, comunque, la Juventus chiede almeno 130 milioni di euro, una somma considerevole. L'Inter la prossima estate sarà comunque libera dai vincoli del Fair Play Finanziario e non è detto che la dirigenza, se davvero Dybala viene considerato cedibile, non ci faccia un pensierino tenendo presente che in tal caso il giocatore sarebbe certamente in cima ad un'eventuale lista stilata da Marotta. Oltretutto non è da escludere che l'Inter possa far cassa dalla cessione di qualche big, Ivan Perisic ad esempio che continua ad avere grandi estimatori in Premier League, Arsenal in testa. Sarà inoltre interessante capire come la Juventus potrebbe investire l'eventuale somma incassata dalla cessione di Dybala.