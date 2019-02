Annuncio

Il mercato invernale è appena terminato, ma la Juventus sta già lavorando per la prossima sessione estiva.

Andrea Agnelli e Fabio Paratici vorrebbero rinforzare il centrocampo e stanno monitorando alcuni dei migliori talenti del calcio italiano. L'obiettivo Paul Pogba, infatti, pare al momento impraticabile, considerato il fatto che, dopo l'esonero di Mourinho, il centrocampista francese si sta trovando benissimo al Manchester United e non sembra avere alcuna intenzione di lasciare la Gran Bretagna.

La Juventus, dunque, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, avrebbe messo nel mirino Nicolò Zaniolo, talentuoso centrocampista della Roma autore di una prima parte di stagione davvero di altissimo livello.

Il giovanissimo calciatore italiano è stato acquistato dal club giallorosso nella scorsa sessione di Calciomercato estivo dall'Inter (è rientrato come contropartita tecnica nell'operazione che ha portato Radja Nainggolan in nerazzurro) e in pochi si aspettavano che avrebbe avuto un tale rendimento. Vari esperti lo hanno paragonato a Zinedine Zidane, a Kakà e a Totti per le sue caratteristiche tecniche e la dirigenza della Juventus è stata certamente colpita dalle sue prestazioni. Oltre a Zaniolo, comunque, potrebbe diventare bianconero anche Federico Chiesa, il quale ha segnato una splendida tripletta proprio alla Roma, eliminandola dalla Coppa Italia.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibili colpi Chiesa e Zaniolo

Come riportano il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato e il noto sito "Calciomercato.com", la dirigenza della Juventus avrebbe avuto dei contatti con l'entourage di Nicolò Zaniolo, stella diciannovenne della Roma.

Il prossimo colpo di mercato del club bianconero per rinforzare il centrocampo, dunque, potrebbe essere proprio il giocatore giallorosso, che con le sue prestazioni di altissimo livello ha veramente stupito tutti. Ma attenzione anche al possibile colpo Federico Chiesa; il figlio di Enrico sta trovando continuità anche come finalizzatore e sarebbe perfetto per il gioco di Massimiliano Allegri grazie alle sue caratteristiche tecniche. Chiesa è seguito da tempo dalla Juventus, ma su di lui ci sono numerosi club. Per avere entrambi i giocatori, però, servirà una cifra superiore ai cento milioni di euro.

La formazione della Juventus per la prossima stagione, nel caso in cui questi arrivi diventassero realtà, potrebbe dunque essere questa: Szcesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, ZANIOLO, Matuidi, Dybala, Ronaldo, CHIESA.