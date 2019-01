Annuncio

Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. [VIDEO]Il club bianconero, infatti, potrebbe intervenire sul mercato per sostituire Bonucci e Chiellini. Il primo si è infortunato nella gara contro la Lazio e starà fuori per più di un mese, mentre il secondo è dovuto uscire durante il match contro l'Atalanta (che la Juventus ha malamente perso per tre a zero, compromettendo la possibilità di conquistare il Triplete). Chiellini ha problemi al polpaccio, problemi che tornano a farsi sentire ciclicamente.

Stando alle ultime notizie trapelate, il primo obiettivo di Fabio Paratici per rinforzare la difesa (che in questo momento è in emergenza, considerando anche la cessione di Mehdi Benatia) è Bruno Alves.

Si tratta di un difensore centrale portoghese di trentasette anni, al momento in forza al Parma. Ma nella lista di Paratici ci sono anche altri nomi, anche se la dirigenza bianconera ha dichiarato ieri sera chiuso il mercato in entrata. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo last-minute in difesa

Dopo l'arrivo di Martin Caceres (per lui si tratta del terzo ritorno in bianconero), la Juventus [VIDEO] potrebbe mettere a segno un altro acquisto in difesa. Al momento, infatti, Chiellini, Barzagli e Bonucci sono infortunati e Massimiliano Allegri deve far fronte ad una vera e propria emergenza per quanto riguarda il reparto arretrato. Il primo obiettivo di Fabio Paratici resta Bruno Alves, che rappresenta il più classico degli 'usati sicuri'.

Il difensore centrale portoghese, inoltre, ha anche la raccomandazione di Cristiano Ronaldo, che è stato suo compagno di squadra in nazionale. Nel caso in cui la Juventus non riuscisse ad arrivare al giocatore lusitano (il Parma sta facendo una ostinata resistenza), Paratici potrebbe puntare su Domagoj Vida, difensore centrale che milita nelle fila del Besiktas. Sul vice-campione del mondo, però, è molto forte l'interesse della Roma, che sta cercando rinforzi per il reparto arretrato (che ha mostrato numerosi problemi dopo il 7 a 1 subito contro la Fiorentina). La terza ipotesi è rappresentata da Andreas Christensen, giovane difensore del Chelsea oggetto dei desideri di mercato anche del Milan. La Juventus, dunque, potrebbe essere una delle protagoniste di queste ultime ore della sessione di calciomercato invernale.. Si attendono ulteriori aggiornamenti.